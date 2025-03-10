Астрономи на порозі відкриття перших зірок у Всесвіті: що це означає для науки

Перші зірки були ключовими для формування важких елементів, які сьогодні зустрічаються у Всесвіті. Вони виникли в перші мільярд років після Великого вибуху, коли космос ще був темним і заповненим лише найпростішими хімічними елементами.

Десятимільярди років тому, коли після Великого вибуху космос ще був заповнений лише воднем і гелієм, утворилися перші зірки – зірки населення III. Однак їх ніколи не вдавалося побачити. Тепер же вчені, можливо, наблизилися до вирішення цієї загадки.

Про це пише Science Alert.

Група міжнародних астрономів під керівництвом Сейдзі Фудзімото з Техаського університету в Остіні опублікувала дослідження, у якому описується галактика GLIMPSE-16403, що існувала близько 825 мільйонів років після Великого вибуху. Вона може містити сліди саме цих перших зірок.

"Ця робота прокладає чіткий шлях до відкриття перших галактик Pop III", – зазначають дослідники. "Яка б не була доля нинішніх кандидатів, методи, розроблені в цьому дослідженні, дозволять проводити пошуки галактик Pop III протягом усієї епохи JWST".

Чому зірки населення III такі важливі?

Перші зірки були ключовими для формування важких елементів, які сьогодні зустрічаються у Всесвіті. Вони виникли в перші мільярд років після Великого вибуху, коли космос ще був темним і заповненим лише найпростішими хімічними елементами. Лише під час їхнього злиття в надрах цих зірок утворювалися складніші речовини.

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Попередні дослідження лише натякали на їхнє існування – вчені знаходили непрямі докази, але самі зірки так і не вдавалося побачити. Одна з причин полягає в тому, що ці світила, за припущеннями, були надзвичайно масивними, а отже, вони швидко вичерпали паливо і вибухнули, не залишивши після себе нічого, крім хімічних слідів у нових поколіннях зірок.

Тому вчені докладають величезних зусиль, щоб їх знайти, використовуючи телескоп JWST – найпотужніший інструмент для дослідження глибокого космосу.

Як вдалося знайти можливі сліди перших зірок?

Астрономи вирішили шукати галактики, що мають специфічні хімічні "відбитки", характерні для перших поколінь зірок.

Досліджуючи спектральні дані, вчені знайшли двох кандидатів, один із яких – GLIMPSE-16403 – відповідав усім критеріям для того, щоб стати найкращим кандидатом на роль "хосту" зірок населення III.

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Проте, щоб остаточно підтвердити це, знадобляться подальші дослідження. Визначення природи зірок у цій далекій галактиці буде вкрай складним через колосальні відстані, і астрономам доведеться отримати докладні спектральні дані.

Що це означає для науки?

Якщо гіпотеза підтвердиться, то це стане історичним відкриттям. Вперше вчені зможуть побачити перші зірки, які сформували перші хімічні елементи і сприяли тому, що Всесвіт став таким, яким ми його знаємо.

"Рівно сто років тому наш космічний обрій вперше вийшов за межі Чумацького Шляху, а Андромеда та Трикутник позначили межі нашого місця у Всесвіті", – зазначають автори дослідження. Тепер же людство стоїть на порозі відкриття найдавніших джерел світла у Всесвіті.