Астрономи побачили майбутнє Землі: виявлено екзопланету, що пережила смерть своєї зірки

Це небесне тіло обертається навколо білого карлика в центрі Чумацького шляху.

Група астрономів за підтримки обсерваторії Кека на Гаваях оголосила про відкриття гігантської екзопланети, що пережила смерть своєї зірки, маса якої становила 60% сонячної.

Про це повідомляє журнал Nature.

Виявлена екзоланета майже в півтори рази масивніша за Юпітер та перебуває на відстані близько 420 мільйонів кілометрів від своєї загиблої зірки — на дуже близькій за астрономічними масштабами відстані. У Сонячній системі це відповідає відстані між Сонцем і карликовою планетою Церерою в поясі астероїдів.

І хоча ця екзопланета розташована за 6 500 світлових років від Землі, в центрі Чумацького Шляху, вона може бути "вікном в майбутнє" Сонячної системи.

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Через кілька мільярдів років, коли у Сонця закінчиться водень, його ядро почне стискатися під дією власної гравітації, а зовнішні шари зірки - розширюватися. Поступово Сонце роздується, перетворившись на червоного гіганта. Приблизно через мільярд років після цього наша зірка погасне і перетвориться на такого ж білого карлика, довкола якого тепер обертається виявлена екзопланета.

Астрофізики кажуть, що 97% зірок Чумацького Шляху матимуть таку долю, тож вченим важливо зрозуміти, що в цей час відбуватиметься із планетними системами: чи цей процес повністю знищить найближчі до світил планети і де знаходиться та межа, за якою передбачувана планета може вціліти.

За прогнозами астрофізиків, через кілька мільярдів років зовнішня атмосфера Сонця поглине Меркурій і Венеру, та, можливо, також і Землю.

Нагадаємо, на орбіті ультрахолодної червоної карликової зірки TRAPPIST-1, розташованої за 40 світлових років від Землі, обертаються мінімум сім екзопланет, які схожі за розмірами на Землю.

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