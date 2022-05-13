Астрономи показали перше зображення чорної діри в центрі нашої галактики

Опубліковано першу в історії фотографію чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

Європейська південна обсерваторія (ESO) спільно з обсерваторіями "Телескоп горизонту подій" (Event Horizon Telescope, EHT) представили першу в історії людства фотографію надмасивної чорної діри в центрі галактики Чумацький Шлях, в якій розташована Земля.

Як повідомили на офіційному сайті організації, зображення продемонстрували на спеціальній пресконференції.

Припущення про існування чорної діри в центрі нашої галактики з'явилися ще наприкінці XX століття, коли астрономи відстежили дивний рух зірок навколо невідомого космічного об'єкта, який виявився чорною дірою. У 2020 році за це відкриття було присуджено Нобелівську премію.

Зробити знімок вдалося за допомогою глобальної мережі обсерваторій “Телескоп горизонту подій”.

Фото: Європейська південна обсерваторія (ESO)

Чорна діра, навколо якої обертається вся галактика, розташована на відстані 27 тисяч світлових років від Сонця і пов'язана з радіоджерелом Альфа Стрільця.

Також читайте Науковці показали, як чорна діра розриває зірку

Спостереження за цією космічною ділянкою відбувалися ще у 2017 році. Близько п'яти років тривала обробка отриманих даних, оскільки яскравість та структура газу навколо радіоджерела дуже швидко змінювалася.

На сайті опубліковано також відео, яке знайомить із роботою астрономів, які вперше зафіксували чорну діру в центрі Чумацького Шляху.

Читайте також: