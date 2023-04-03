Астрономи помітили гігантський "іншопланетний світ" із двома сонцями та піщаною бурею

Планета лише за 70 світлових років від Землі є однією з найдивніших, які коли-небудь виявляли фахівці.

Планету, маса якої дорівнює 20 масам Юпітера, має температуру, що може швидко розплавити алюміній, з орбітою обертання в 10 тисяч років, виявили астрономи.

Про це йдеться у Sciencealert.

Завдяки телескопу імені Джеймса Вебба групі вчених вдалося роздивитися планету, яка обертається навколо не однієї, а одразу двох зірок. Крім того, її стрясають постійні піщані бурі.

VHS 1256 b розташована лише за 70 світлових років від Землі. Її маса дорівнює двом масам Юпітера, а температура поверхні може плавити алюміній.

Планету виявили та описали астрофізики з Астрономічного інституту Макса Планка в Німеччині завдяки телескопу імені Джеймса Вебба.

"Жоден інший телескоп не ідентифікував стільки характеристик одночасно для однієї цілі", — заявив астрофізик Поль Мольєр.

За його словами, вони побачили багато молекул в одному спектрі від JWST, які детально описують динамічну хмарність і погодні системи планети.

"VHS 1256 b є певною мірою загадкою. Її маса межує на рівні гігантської планети та коричневих карликів, "зірок-невдах", які недостатньо масивні, щоб злити водень, але можуть злити важчий ізотоп водню, дейтерій у своїх ядрах, який має нижчу температуру та тиск злиття, ніж водень", — розповідають астрофізики.

Вважається, що планети-гіганти та коричневі карлики формуються дуже по-різному. Перші можуть формуватися з уламків після вибуху зірки, другі — виникають, подібно до інших зірок, зі щільного згустка, перетворюючись на хмару газу або пилу.

Існують й інші версії формування планет і зірок, але визначити, яка з них пояснює формування VHS 1256, поки неможливо.

Раніше повідомляли, що до Землі летить один із найбільших в історії астероїдів. Вчені навіть назвали небезпечну дату наближення.

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