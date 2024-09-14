Астрономи прогнозують появу нового міні-Місяця: що це за явище

Астероїд, що наближається до Землі, ймовірно, стане міні-Місяцем планети на короткий час. Цей об'єкт, названий 2024 PT 5, був виявлений у серпні, він має діаметр близько 10 метрів.

Про це повідомило видання IFL Science.

Повідомляється, що замість того, щоб пробити атмосферу Землі, він, швидше за все, залишиться на орбіті навколо нашої планети, але лише на два місяці. Очікується, що це відбудеться між 29 вересня і 25 листопада. Після цього астероїд повернеться на свою орбіту навколо Сонця і продовжить рух по Сонячній системі.

Таким чином, протягом приблизно 57 днів Земля матиме два місяці — справжній Місяць і цей міні-місяць. Дослідження, проведене астрономами з Мадридського університету Комплутенсе, Карлосом і Раулем де ла Фуенте Маркосами, вказує на те, що 2024 PT 5, ймовірно, є натуральним астероїдом, а не штучним космічним сміттям. Цей об'єкт може бути астероїдом Арджуна, який має орбіту, схожу на земну, і названий на честь древнього принца з індуїстського епосу Махабхарата.

На жаль, спостерігати за ціим міні-Місяцем буде важко. За даними бази даних JPL NASA, 2024 PT 5 має абсолютну величину 27,6, що робить його дуже тьмяним і непомітним для більшості аматорських телескопів.

Міні-Місяці вже були на Землі раніше. Астероїд 2022 NX 1 був недовговічним міні-Місяцем у 1981 році, а потім знову повернувся як міні-Місяця у 2022 році. Очікується, що він повернеться в такому ж вигляді ще раз у 2051 році.

2024 PT 5 також має здійснити кілька візитів як міні-Місяця. Астероїд повернеться на орбіту Землі в січні 2025 року, а потім швидко залишить її і знову повернеться у 2055 році.

Дослідження опубліковане в журналі Research Notes Американського астрономічного товариства.

Нагадаємо, видання The Guardian повідомляло, що астероїд "Апофіс" у 2029 році наблизиться до Землі на небезпечну відстань, його розмір буде більшим за Ейфелеву вежу. Вчені побоюються, що це зближення може призвести до катастрофічних наслідків.

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