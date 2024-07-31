Астрономи розгадали таємниці двох астероїдів після удару апарату NASA

Діморф утворився з уламків Дідіма, а нові дані підтверджують теорії про створення супутників у астероїдів.

Астрономи використали зображення двох навколоземних астероїдів, щоб краще зрозуміти їхню еволюцію. Один з цих астероїдів був пошкоджений апаратом NASA DART.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, дає важливу інформацію про подвійні астероїди, пише Space.

У вересні 2023 року апарат DART зіткнувся з астероїдом Діморф, який обертається навколо більшого астероїда Дідім. Метою удару було перевірити технологію захисту Землі від небезпечних космічних об'єктів. В результаті цього зіткнення орбіта Діморфа змінилася.

Перед зіткненням DART і його напарник, зонд LICIACube, зробили детальні знімки поверхні астероїдів. Ці знімки дозволили вченим визначити геологічні особливості та фізичні властивості астероїдів, а також їхній вік.

Виявилося, що поверхня Дідіма на великих висотах нерівна, вкрита кратерами та великими каменями. На низьких висотах поверхня більш гладка. Поверхня Діморфа вкрита камінням різних розмірів і тріщинами, але майже не має кратерів.

Вчені дійшли висновку, що Діморф утворився з уламків Дідіма. Гравітація зібрала ці уламки разом, утворивши камінь-супутник. Вік Дідіма складає 12,5 млн років, а Діморфа — лише 300 тисяч років.

Вивчаючи розмір і розподіл каменів на поверхні Діморфа, вчені з'ясували, що вони утворилися в різний час. Це підтверджує теорію про спосіб утворення супутників у астероїдів.

Поверхня Дідіма складається з дуже пухкого матеріалу, який може витримувати набагато меншу вагу, ніж пісок на Землі чи реголіт на Місяці. Камені на поверхні Діморфа руйнуються протягом приблизно 100 000 років через процес, відомий як термічна втома. Цей процес виникає через зміну температури, що викликає мікротріщини в породі. З геологічної точки зору це дуже швидкий процес.

Вперше вчені виявили швидку термічну втому на астероїді, який складається із силікатних порід, нікелю та заліза.

Нагадаємо, NASA відправив у космос апарат, щоб він навмисно врізався в астероїд. Це було спрямовано на зміну траєкторії астероїдів і їх перенаправлення.

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