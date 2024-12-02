Астрономи розробили новий метод виявлення радіоповідомлень іншопланетян

Однак астрономи застерігають, що інопланетяни можуть використовувати зовсім інші методи зв’язку.

Вчені вже понад 50 років намагаються знайти сигнали від позаземних цивілізацій, але поки безуспішно. Нове дослідження, опубліковане в The Astronomical Journal, пропонує спосіб "підслухати" радіопереговори між планетами за межами Сонячної системи. Про це пише Popular Mechanics.

Дослідники пропонують використовувати затемнення екзопланет — момент, коли одна планета проходить перед іншою. У ці моменти радіосигнали, які передаються між планетами, можуть бути зафіксовані наземними радіотелескопами.

Вузькосмугові радіосигнали, які можна знайти за цим методом, вважаються штучними, адже наразі відомо, що тільки люди здатні їх створювати. Такі сигнали можуть свідчити про наявність спілкування між інопланетними цивілізаціями, навіть якщо вони не намагаються встановити контакт із Землею.

Однак астрономи застерігають, що інопланетяни можуть використовувати зовсім інші методи зв’язку, які людство ще не розуміє, наприклад, гравітаційні хвилі. Ці хвилі настільки слабо вивчені, що визначити їхнє походження — природне чи штучне — наразі неможливо.

Дослідження відкриває нові можливості в пошуках позаземного життя, але потребує подальшого розвитку технологій і глибших знань про космічні феномени.

Нагадаємо, що вчені зробили унікальне відкриття, яке розкриває таємниці еволюції людини. Зокрема, знайдено свідчення двох різних моделей двоногості серед стародавніх людських видів.

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