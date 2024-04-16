Астрономи відкрили найбільшу чорну діру Чумацького Шляху: вона у 33 рази перевищує Сонце

Вона утворилася в результаті вибуху зірки всього за 2000 світлових років від Землі.

Астрономи виявили величезну чорну діру, яка утворилася в результаті вибуху зірки всього за 2 000 світлових років від Землі.

Про це пише The Guardian.

BH3 є наймасивнішою зоряною чорною дірою, знайденою в Чумацькому Шляху, і відкрилася дослідникам завдяки потужному притягуванню зірки-компаньйона, яка обертається навколо об'єкта в сузір'ї Орла.

Несподіване відкриття настільки важливе, що вчені оприлюднили подробиці про об'єкт раніше, ніж планувалося, щоб дати можливість іншим астрономам якнайшвидше провести подальші спостереження.

"Це повна несподіванка", - сказав доктор Паскуале Пануццо, астроном і член групи Gaia в Паризькій обсерваторії. "Це наймасивніша чорна діра зоряного походження в нашій галактиці і друга найближча з виявлених досі".

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Зоряні чорні діри утворюються, коли масивні зірки колапсують наприкінці свого життя. У Чумацькому Шляху їх виявлено десятки, більшість з них мають масу, що приблизно в 10 разів перевищує масу Сонця.

Найбільш приголомшлива чорна діра Чумацького Шляху, Sagittarius A, має сукупну масу в декілька мільйонів сонць. Вона ховається в самому серці галактики і утворилася не від вибуху зірки, а в результаті колапсу величезних хмар пилу і газу.

Дослідники виявили BH3 в останньому масиві даних, зібраних місією Gaia Європейського космічного агентства. Космічний телескоп був запущений 2013 року з метою складання 3D-карти мільярда зірок.

Під час аналізу спостережень Gaia дослідники помітили чітке коливання однієї із зірок у сузір'ї Аквіла, яке видно на літньому небі в північній півкулі. Рух вказував на те, що зірку тягне навколо себе чорна діра, яка в 33 рази масивніша Сонця.

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Подальші спостереження за допомогою великого телескопа Європейської південної обсерваторії в чилійській пустелі Атакама підтвердили масу BH3 і орбіту зорі, яка обертається навколо чорної діри раз на 11,6 років. "Лише центральна чорна діра Чумацького Шляху є масивнішою за неї", - сказав Пануццо.

Хоча BH3 масивніша за інші зоряні чорні діри Чумацького Шляху, вона схожа на деякі з тих, що виявляються гравітаційними хвилями, або пульсаціями у просторі-часі, які генеруються внаслідок зіткнення чорних дір у далеких галактиках.

"Ми бачили чорні діри такої маси з гравітаційними хвилями лише у далеких галактиках", - каже Пануццо. "Це встановлює зв'язок між зоряними чорними дірами, які ми бачимо в нашій галактиці, і цими відкриттями гравітаційних хвиль".

У Чумацькому Шляху можуть існувати 100-метрові зоряні чорні діри, але, попри їхню величезну масу і потужні сили, які вони генерують, їх буває надзвичайно важко виявити. "Більшість з них не мають зірок, що обертаються навколо них, тому вони майже невидимі для нас", - сказав Пануццо.

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Вимірювання зорі-компаньйона BH3 не виявили жодних ознак того, що вона була забруднена матеріалом, який вилетів із зоряного вибуху, що утворив чорну діру. Це свідчить про те, що чорна діра утворилася задовго до того, як захопила зорю-компаньйона у своє потужне гравітаційне поле.

Наступний транш даних Gaia має бути опублікований не раніше кінця 2025 року, але важливість відкриття спонукала міжнародну команду оприлюднити подробиці про BH3 раніше, щоб астрономи могли вивчити її негайно.

"Щойно це стане відомо, люди кинуться спостерігати за нею, щоб побачити, чи є якісь викиди з чорної діри", - сказав Пануццо. "Це розповість нам про вітер, який дме від зірок, подібних до тієї, що обертається навколо чорної діри, а також про фізику чорної діри і про те, як матерія потрапляє в неї".

Нагадаємо, NASA готується зробити важливу заяву про Марс, а саме про те, що відбувається з програмою Mars Sample Return і які будуть зроблені подальші кроки. Це місія з доправлення зразків марсіанської породи на Землю.

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