Астрономи відкрили рідкісну планету класу "гарячий Нептун": що про неї відомо

Вчені NASA відкрили нову екзопланету, яка стала четвертим представником класу "гарячий Нептун".

Про це повідомило видання Space.

Планета, названий TOI-3261 b, обертається дуже близько до своєї зірки, що робить її однією з найшвидших. Рік на ній триває менше, ніж одна земна доба — всього 21 година. Планета була виявлена за допомогою космічного телескопа TESS, який працює з 2018 року і відкрив тисячі нових екзопланет.

"Гарячі Нептуни" — це надзвичайно рідкісний клас планет. Першу з них, LTT-9779 b, відкрили лише 2020 року. Згодом були знайдені ще дві — TOI-849 b та TOI-332 b.

Астрономи виявили багато планет класу супер-Земля та "гарячих Юпітерів", але "гарячі Нептуни" трапляються значно рідше. За новими дослідженнями, причина цього полягає в тому, що близькість до зірки може знищити атмосферу таких планет. Згідно з результатами дослідження TOI-3261 b, її щільність удвічі вища за Нептунову, що вказує на втрату легких частин атмосфери під впливом гравітації та випромінювання зірки.

Досі астрономи не знають точного процесу формування "гарячих Нептунів". Однак нове дослідження пропонує два варіанти: одна з гіпотез передбачає, що ці планети спочатку мали розмір Юпітера, але втратили масу з часом, а інша вказує на те, що вони могли сформуватися далі від зірки і лише потім переміститися ближче до неї.

NASA планує використати космічний телескоп Вебб для детальнішого вивчення цих рідкісних планет.

Нагадаємо, вчені відкрили нову планету із щільністю як у свинцю/

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