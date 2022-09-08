Астрономи виявили дві нові суперземлі: там може бути життя

Міжнародна група вчених виявила дві нові екзопланети, які є суперземлями.
Це кам'янисті планети, які за масою більші за Землю, але менші за Нептун. Відкриті планети обертаються навколо червоного карлика, температура якого вдвічі менша за температуру Сонця. Але одна з них розташована в зоні життя та становить особливий науковий інтерес, адже там може бути атмосфера та навіть життя.
Про це пише Space.
На відстані приблизно 100 світлових років від нас у сузір'ї Ерідан є червоний карлик — дуже холодна зірка з температурою 2600 градусів за Цельсієм (температура Сонця — 5500 градусів за Цельсієм). Ця зірка з назвою LP 890-9 (її ще називають TOI-4306 або SPECULOOS 2) за масою майже в 10 разів менша за Сонце та майже в 7 разів менша за розміром.
Учені вважають, що нова планета LP 890-9 з обертається навколо своєї зірки якраз у зоні життя. Вона більша, ніж LP 890-9 b за розміром, на 40% більше за розмір Землі та робить повний оборот навколо зірки за 8,5 земного дня. Тобто рік тут триває трохи більше тижня.
Раніше вчені знайшли екзопланету вчетверо більшу від Землі.
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