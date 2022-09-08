Астрономи виявили дві нові суперземлі: там може бути життя

Це кам'янисті планети, які за масою більші за Землю, але менші за Нептун. Відкриті планети обертаються навколо червоного карлика, температура якого вдвічі менша за температуру Сонця. Але одна з них розташована в зоні життя та становить особливий науковий інтерес, адже там може бути атмосфера та навіть життя.

Про це пише Space.

На відстані приблизно 100 світлових років від нас у сузір'ї Ерідан є червоний карлик — дуже холодна зірка з температурою 2600 градусів за Цельсієм (температура Сонця — 5500 градусів за Цельсієм). Ця зірка з назвою LP 890-9 (її ще називають TOI-4306 або SPECULOOS 2) за масою майже в 10 разів менша за Сонце та майже в 7 разів менша за розміром.

Учені вважають, що нова планета LP 890-9 з обертається навколо своєї зірки якраз у зоні життя. Вона більша, ніж LP 890-9 b за розміром, на 40% більше за розмір Землі та робить повний оборот навколо зірки за 8,5 земного дня. Тобто рік тут триває трохи більше тижня.

Раніше вчені знайшли екзопланету вчетверо більшу від Землі.

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