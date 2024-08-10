Астрономи виявили дві нові суперземлі: обертаються навколо сусідніх зірок

Вони більш масивні, ніж Земля, але менші за Нептун.

Міжнародна група астрономів а допомогою супутника NASA TESS виявила дві нові суперземлі, які обертаються навколо зірок M-карликів.

Про це повідомляє Аrxiv.

Екзопланети, позначені як TOI-6002 b і TOI-5713 b, удвічі більші за Землю і перебувають на відстані близько 0,06 а.о. від своїх зірок. Вони роблять повний оберт навколо своїх зірок приблизно за 10 днів.

TOI-6002 b має радіус 1,65 радіуса Землі і майже вчетверо масивніший за нашу планету. З рівноважною температурою 321,1 К. TOI-5713 b, радіусом на 77% більшим за Землю і масою в 4,3 раза більшою та має температуру 347,2 К.

Ці планети класифікуються як суперземлі. Це означає, що вони більш масивні, ніж Земля, але менші за Нептун. За словами дослідників, склад цих планет поки не зрозумілий. Вони можуть бути як кам’янистими, так і багатими на воду.

Обидві планети розташовані близько до внутрішнього краю населеної зони своїх зірок, що робить їх цікавими для майбутніх досліджень, спрямованих на вивчення еволюції екзопланет.

Раніше NASA показало цікаве зіткнення пари галактик у формі пінгвіна та яйця. У майбутньому дві галактики перетворяться в єдине ціле.

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