За допомогою нової методики астрономи виявили одну з найбільших чорних дір, коли-небудь зареєстрованих. Ультрамасивна чорна діра, одна з чотирьох, що коли-небудь спостерігали фахівці, перевищує масу Сонця в 30 мільярдів разів.

Про це йдеться в новому дослідженні британських вчених, пише AFP.

"Це перша чорна діра, яку коли-небудь спостерігали за допомогою гравітаційного лінзування, під час якого світло, що йде до нас із далекої галактики, здається, збільшується та згинається всередину, видаючи присутність темного гіганта", — пояснив астроном із Даремського університету Великої Британії Джеймс Найтінгейл.

Автор дослідження порівняв процес із просвічуванням променя скрізь скло келиха.

За його словами, астрономам дуже пощастило, що світло галактики у далекому Всесвіті пройшло так близько до цієї чорної діри, яка знаходиться приблизно в двох мільярдах світлових років від Землі.

"Вона може виявитися навіть найбільшою чорною дірою, яка коли-небудь була зареєстрована. Водночас це важко сказати напевно, враховуючи різні методи та невизначеності, додав він. Надмасивні чорні діри перебувають в центрі галактик, використовуючи своє величезне гравітаційне тяжіння, щоб поглинати зірки, як порошинки, навіть не дозволяючи світлу вийти", — пояснив астроном.

За його словами, гравітаційне лінзування дозволяє астрономам "виявляти чорні діри в 99% галактик, які зараз недоступні.

Зараз відомо близько 500 гравітаційних лінз, принаймні одна з яких, як ми знаємо, є надмасивною чорною дірою.

"Але ландшафт ось-ось кардинально зміниться", — зауважив Найтінгейл.

За його словами, місія Європейського космічного агентства "Евклід", що запущено в космос у липні, відкриє "еру великих даних" для мисливців за чорними дірами, створивши величезну карту Всесвіту високої роздільної здатності.

Впродовж наступних 6 років "Евклід" може знайти 100 тис. нових гравітаційних лінз, які потенційно будуть вказувати на тисячі раніше прихованих чорних дір.

Нагадаємо, що є ствердження, ніби недалеко від центру Чумацького Шляху вченим вдалося виявити ознаки існування незвичайної чорної діри, що є ланкою в еволюції цих об'єктів, якої бракувало.

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