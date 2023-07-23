Астрономи виявили планету-гіганта, щільність якої нагадує цукрову вату

Під час досліджень вчені виявили планету, якій дали назву WASP-193b. До недавнього часу астрономи знали тільки про три типи планет: земні, такі як Земля і Марс, крижані гіганти (Нептун) і газові гіганти (Юпітер).

Про це пише Science Alert.

Планета-гігант WASP-193b виявилася настільки легкою, що її загальну щільність вчені порівняли зі щільністю цукрової вати. Вона дорівнює близько одного відсотка щільності Землі, тоді як розмір WASP-193b удвічі перевищує Юпітер.

За словами міжнародної групи під керівництвом астронома Халіда Баркауї з Льєжського університету в Бельгії, такі екзопланети, як WASP-193b, є рідкісними, і вони можуть допомогти дослідникам зрозуміти еволюцію небесних тіл.

WASP-193b — це екзопланета, що обертається навколо сонцеподібної зірки під назвою WASP-193. Ця зірка приблизно в 1,1 раза більша за масу Сонця та в 1,2 раза більша за його радіус, і дуже подібна до Сонця за температурою та віком. Але WASP-193b обертається навколо своєї зірки ближче, ніж будь-яка з планет Сонячної системи - вона обертається кожні 6,25 дня.

Раніше вчені заявили, що в найближчій до нас ділянці космосу, на відстані 90 світлових років від нашої планети, вони виявили нову екзопланету, характеристики якої дуже схожі на параметри Землі.

А у кінці травня вчені знову повідомили, що за допомогою космічного телескопа TESS виявили нову екзопланету, яка належить до типу супер-Нептун. Вона приблизно на 26% більша за Сонце за розмірами і на 12% більша за нашу нашу зірку за масою. Рік на планеті триває майже 4 земні дні, тобто за цей час TOI-2498 b здійснює повний оберт навколо своєї зірки. Це гаряча планета, адже температура тут становить приблизно 1200 градусів Цельсія.

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