Астрономи виявили рекордну планету, в понад чотири рази більшу за Землю

Астрономи виявили нову планету, яка має щонайменше пару рекордів. Хоча вчені ще багато чого не знають про цей не такий вже й далекий за космічними мірками світ, відомо, що планета перебуває в зоні населеності своєї зірки, а значить, там може бути вода і життя.

Про це пише Cosmos.

Ученим із NASA, які входять до команди дослідників космічного телескопа TESS, часто допомагають так звані цивільні вчені. Ці волонтери займаються аналізом величезної кількості даних, зібраних обсерваторією, яка шукає планети за межами Сонячної системи.

Саме ці волонтери першими виявили наявність потенційної нової планети, а подальше дослідження вчених із NASA підтвердило це відкриття.

Космічний телескоп TESS виявляє планети за допомогою транзитного методу, який полягає у виявленні провалів у світлі зірок, коли на їхньому тлі проноситься планета. Саме так було виявлено планету, що отримала назву TOI 4633, розташовану на відстані 309 світлових років від нас. Вона обертається навколо однієї із зірок у подвійній зоряній системі.

Відомо, що розмір цієї планети можна порівняти з розміром Нептуна, тобто цей світ в понад 4 рази більший за Землю. Невідомо точно, яким саме є цей світ, адже, можливо, це газовий гігант, а може бути кам'яниста планета.

Учені вважають, що у цієї планети може бути сусід — світ, який розташований ближче до зірки і здійснює повний оборот навколо неї всього за 34 дні.

Раніше вчені з'ясували, що на близькій до Землі планеті може існувати життя.

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