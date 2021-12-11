Астрономи виявили сліди активності чорної діри в центрі Чумацького шляху

Струмінь, схожий на слід від паяльної лампи, був випущений екзотичним об’єктом кілька тисяч років тому.

Космічний телескоп Hubble допоміг знайти непрямі докази того, що чорна діра у центрі нашої галактики, яка має масу 4,1 мільйона Сонць, не монстр, що спить, а періодично прокидається, коли в неї падають зорі та газові хмари.

Про це повідомили на сайті NASA, опублікувавши зображення міхура гарячого газу, що розташований на відстані 35 світлових років від чорної діри.

Астрономи вважають, що цей міхур виник через зіткнення струменя, який вихопився з північного полюса чорної діри кілька тисяч років тому, із хмарою гарячого газу.

Відкриття доводить, що екзотичний об'єкт не є сплячим, а іноді стає активним при поглинанні зірок та газу.

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Перше свідчення існування короткого струменя, що виходить з південного полюса чорної діри, було отримано рентгенівською обсерваторією NASA Chandra у 2013 році та радіотелескопом VLA (Very Large Array) у штаті Нью-Мексико (США).

Дослідники перевірили, чи існують ознаки існування північного струменя і нещодавно отримали підтвердження цього. “Центральна чорна діра динамічно змінюється й наразі вимкнена”, - повідомив один із авторів дослідження Джеральд Сесіл з Університету Північної Кароліни.

Оскільки струмінь розташований ще досить близько до чорної діри, він не надто помітний і стане виразнішим після того, об'єкт знову стане активним.

Нагадаємо, 11 грудня астероїд, розміром із Ейфелеву вежу, підійде до нашої планети на потенційно небезпечну відстань. Це небесне тіло, яке було відкрите ще в 1982 році, має вигляд яйця. Його найширша частина - приблизно 330 метрів, що приблизно дорівнює розміру Ейфелевої вежі.

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