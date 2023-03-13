Астрономи виявили суперземлю, яка перетворюється на водний світ: що про неї відомо

Вчені виявили нову планету, яка отримала назву HD-207496b і вона перебуває на відстані 138 світлових років від нас. Детальне вивчення екзопланети показало, що вона має або атмосферу з газу, або всю її покриває океан. Вчені вважають, що на планеті може відбуватися процес трансформації і вона може повністю перетворитися на водний світ, який стане водною суперземлею.

Про це пише ScienceAlert.

Планета обертається навколо зірки HD-207496, помаранчевого карлика, який схожий на Сонце, на відстані 138 світлових років від нас. Це молода зірка, якій 520 млн років. Маса екзопланети в 6 разів більша за масу Землі. Такі кам'янисті світи вчені називають суперземлями.

Власне, нова планета саме належить до цієї категорії.

За словами вчених, якщо знати масу та діаметр планети, то досить легко розрахувати її щільність. А якщо знати густину планети, то можна з'ясувати з чого вона складається. Як показало дослідження планети HD-207496b, її густина становить приблизно 3,27 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння - у Землі щільність становить 5,51 г на кубічний сантиметр.

Тому вчені вирішили, що насправді нова планета, швидше за все, не є повністю кам'янистим світом. Вчені припускають, що вона може мати або багату водою оболонку, або багату на газ оболонку, або суміш і того й іншого.

Раніше стало відомо, що вчені змогли виявити одразу три невеликі кам'янисті планети на відстані в 100 світлових років від нас. Дві з них дуже схожі на Землю і можуть бути потенційно населеними світами. Третя планета також можливо має на поверхні рідку воду.

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