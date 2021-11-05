Астрономи виявили в далекій галактиці елемент, який міститься в людських кістках і зубах

Вчені наразі не можуть точно сказати, як фтор виник усередині зірок.
Астрономи вперше знайшли в галактиці, віддаленій від нас більш ніж на 12 мільярдів світлових років, фтор, який міститься в людських кістках і зубах.
Про це пише CTV News.
"Усі знають про фтор, тому що зубна паста, якою ми користуємося, містить його у вигляді фторидів", — розповів провідний автор дослідження Максиміліан Франко з Університету Хартфордшира у Великій Британії.
Фтор утворився в ядрах зірок, які вивільнили його внаслідок зіркових вибухів. Але як саме він виник усередині цих зірок, наразі залишається загадкою.
Виявлення фтору в такій віддаленій галактиці розширює можливості цього елемента. До цього відкриття його знаходили лише в нашій галактиці Чумацький Шлях та її сусідах, а також у деяких далеких квазарах.
Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як Місяць впливає на поведінку та настрій людини.
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