Астрономи виявили в далекій галактиці елемент, який міститься в людських кістках і зубах

Астрономи виявили в далекій галактиці елемент, який міститься в людських кістках і зубах

Вчені наразі не можуть точно сказати, як фтор виник усередині зірок.

Астрономи вперше знайшли в галактиці, віддаленій від нас більш ніж на 12 мільярдів світлових років, фтор, який міститься в людських кістках і зубах.

Про це пише CTV News.

"Усі знають про фтор, тому що зубна паста, якою ми користуємося, містить його у вигляді фторидів", — розповів провідний автор дослідження Максиміліан Франко з Університету Хартфордшира у Великій Британії.

Фтор утворився в ядрах зірок, які вивільнили його внаслідок зіркових вибухів. Але як саме він виник усередині цих зірок, наразі залишається загадкою.

Виявлення фтору в такій віддаленій галактиці розширює можливості цього елемента. До цього відкриття його знаходили лише в нашій галактиці Чумацький Шлях та її сусідах, а також у деяких далеких квазарах.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як Місяць впливає на поведінку та настрій людини.

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