Астрономи вперше зафіксували гігантські чорні діри на межі зіткнення (фото)

Нове відкриття передбачає, що такі подвійні чорні дірки можуть бути більш поширеними у космосі, ніж думали вчені.

За допомогою наземних і космічних телескопів міжнародна група вчених уперше помітила настільки близькі до зіткнення дві величезні чорні дірки. Вони перебувають в центрі двох галактик, які об'єднуються разом.

Про це пише CNN.

Дві гігантські чорні діри перебувають на найближчій стадії до повного злиття і перетворення на більшого гіганта, ніж до цього спостерігали астрономи.

Пара чорних дір обертається навколо одна одної в центрі величезної галактики, що утворилася унаслідок зіткнення двох менших галактик. Ця галактика, яка називається UGC 4211, перебуває на відстані 500 млн світлових років від нас.

Фото: CNN

Насправді в цій галактиці процес злиття - на завершальній стадії і за 4,5 млрд років щось подібне станеться і з нашою галактикою, коли вона зіткнеться з галактикою Андромеди, вважають дослідники. Розуміння докладнішої інформації про кінцеві стадії злиття галактик може дати більше інформації про те, що станеться з Чумацьким Шляхом у далекому майбутньому.

Астрономи вважають, що космічний танець цих величезних чорних дір зрештою завершиться їх повним злиттям і перетворенням на ще більший об'єкт. Але це станеться ще нескоро, а за кілька сотень мільйонів років.

Раніше стало відомо, що дослідники хочуть вивчити планету, на якій плавиться каміння.

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