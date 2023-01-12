Астрономи вперше зафіксували гігантські чорні діри на межі зіткнення (фото)

Нове відкриття передбачає, що такі подвійні чорні дірки можуть бути більш поширеними у космосі, ніж думали вчені.
За допомогою наземних і космічних телескопів міжнародна група вчених уперше помітила настільки близькі до зіткнення дві величезні чорні дірки. Вони перебувають в центрі двох галактик, які об'єднуються разом.
Про це пише CNN.
Дві гігантські чорні діри перебувають на найближчій стадії до повного злиття і перетворення на більшого гіганта, ніж до цього спостерігали астрономи.
Пара чорних дір обертається навколо одна одної в центрі величезної галактики, що утворилася унаслідок зіткнення двох менших галактик. Ця галактика, яка називається UGC 4211, перебуває на відстані 500 млн світлових років від нас.
Насправді в цій галактиці процес злиття - на завершальній стадії і за 4,5 млрд років щось подібне станеться і з нашою галактикою, коли вона зіткнеться з галактикою Андромеди, вважають дослідники. Розуміння докладнішої інформації про кінцеві стадії злиття галактик може дати більше інформації про те, що станеться з Чумацьким Шляхом у далекому майбутньому.
Астрономи вважають, що космічний танець цих величезних чорних дір зрештою завершиться їх повним злиттям і перетворенням на ще більший об'єкт. Але це станеться ще нескоро, а за кілька сотень мільйонів років.
Раніше стало відомо, що дослідники хочуть вивчити планету, на якій плавиться каміння.
Читайте також:
- Планета Ікс: на старих супутникових знімках виявили загадковий об’єкт на околиці Сонячної системи
- Архітектори показали проєкт першого міста на Марсі: коли почнуть будувати (фото, відео)
- Ілон Маск назвав вартість колонізації Марса: це можливо вже за 5-10 років
- Вчені дізналися, яким був Всесвіт у перші секунди після Великого вибуху