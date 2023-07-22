Астрономи зафіксували неправильну галактику в променях “зоряної фотобомби”

Знімок галактики був зроблений телескопом Hubble.
Космічний телескоп Hubble зафіксував зображення неправильної галактики Arp 263, яка розташована від нас на відстані 25 мільйонів світлових років у сузір’ї Лева. Головною особливістю фотографії стала надяскрава зоря, яка зробила її більш ефектною.
Знімок опубліковано на сайті NASA.
Галактика ARP 263, відома ще і як NGC 3239, являє собою розсип зірок. В окремих ділянках розташовані осередки зореутворення. Астрономи вважають, що вона сформувалася внаслідок зіткнення двох галактик.
Ефектності знімку надає зоря BD+17 2217. Вона потрапила в об'єктив телескопа, будучи розташованою набагато ближче до Землі, ніж галактика.
Вісім променів, що вириваються з центру зірки, з'явилися через особливості оптичної системи космічного телескопа. Вона формує чотири дифракційні шипи під час проходження світла.
Оскільки Hubble двічі фотографував ARP 263, ми бачимо не чотири, а вісім променів. До речі, вчені з NASA назвали BD+17 2217 "зоряною фотобомбою".
Нагадаємо, раніше американський орбітальний інфрачервоний космічний телескоп “Джеймс Вебб” надіслав зображення кільцеподібної галактики Колесо Воза, яка розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі — в сузір’ї Скульптора.
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