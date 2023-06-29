Астрономи зафіксували новий тип вибуху зірок, невідомий науці

Коли потужна зірка наближається до закінчення свого життя, вона проходить через кілька стадій.

Астрономи виявили дуже потужний вибух у стародавній галактиці і цей вибух був спричинений типом руйнування зірок, який передбачали давно, але ще жодного разу не бачили.

Про це пише Universe Today.

Учені виявили гамма-спалах, який з'явився внаслідок зіткнення двох нейтронних зірок. Ці зірки перебували в центрі галактики, на відстані в 3 млрд світлових років від нас, де оберталися в переповненому зірками просторі недалеко від центральної надмасивної чорної діри.

Нейтронні зірки з'являються в результаті загибелі величезних зірок і є компактною сферою діаметром у кілька десятків кілометрів, але водночас вони мають масу нашого Сонця. Тобто це дуже щільні об'єкти. Що стосується гамма-спалахів, то це найпотужніші вибухи у Всесвіті. Під час такого явища виділяється більше енергії, ніж під час інших відомих вибухових подій.

За словами авторів дослідження, гравітація величезної чорної діри може порушити орбіти зірок, що летять поруч, і це може призвести до їхнього зіткнення. Про те, що зірки можуть померти в такий спосіб у переповнених зірками регіонах космосу в центрах галактик, учені припускали вже приблизно 40 років. І тільки зараз знайшли підтвердження давньої теорії.

Раніше вчені заявили, що з центру Чумацького Шляху надходять сигнали, що повторюються, і можливо представники позаземної цивілізації у такий спосіб хочуть заявити про себе.

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