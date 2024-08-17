Астрономи зафіксували "подвійну планету" Юпітер і Марс: дивовижні фотографії

14 серпня астрофотографи були захоплені рідкісним явищем на небі: Юпітер і Марс наблизилися настільки, що виглядали як "подвійна планета". Це планетарне "з’єднання" буде повторюватися лише у 2033 році. Щоб зафіксувати це унікальне явище, фотографи мали час лише кілька годин до сходу сонця.

Про це повідомляє Space.com.

У ту ніч Юпітер досяг яскравості -2,2 за зоряною шкалою, а Марс – +0,8. Найбільша планета Сонячної системи була в 16 разів яскравіша за Червону планету. Попри це, астрофотографи змогли створити чудові знімки.

Про це повідомляє Space.com.

Фотограф Джош Дурі поділився враженнями, зазначивши, що побачене було фантастичним. Йому вдалося зняти Юпітер і Марс з вершини пагорба Гластонбері-Тор у Великій Британії.

Gianluca Masi/Virtual Telescope Project

Астрофізик Джанлука Масі з проєкту Virtual Telescope здійснив пряму трансляцію події з Мачіано, Італія, і зробив детальні знімки Юпітера та Марса. Лоренцо Ді Кола також зафіксував планети, які можна було побачити неозброєним оком у сузір’ї Тельця.

Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Ді Кола створив композиційне зображення з дев’яти фотографій, що показують рух планет по небі. На знімках видно супутники Юпітера: Ганімед і Калісто розташовувалися поблизу планети, а Іо і Європа були між Юпітером і Калісто. На фото Юпітер праворуч, а Марс ліворуч. Ганімед виглядає як маленька цятка в нижній лівій частині Юпітера, а вище — три світлові точки: Іо, Європа і Калісто.

Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Колишній астронавт Кріс Гедфілд поділився знімками Юпітера і Марса, зробленими його другом Ендрю Йі, на яких планети сяють над Торонто, Канада.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня над Україною, крім ракет і дронів, спостерігалося ще одне небесне явище — ймовірно, метеор.

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