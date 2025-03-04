Астрономи зафіксували рідкісне космічне явище в галактиці, схожій на Чумацький Шлях (фото)

Завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба дослідники зробили високоякісну фотографію спіральної галактики NGC 2283, яка розташована на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі.

Астрономи отримали унікальний знімок галактики NGC 2283, яка схожа на Чумацький Шлях і містить особливий зоряний вибух.

Про це пише Space.com.

Завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба дослідники зробили високоякісну фотографію спіральної галактики NGC 2283, яка розташована на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі. Особливістю цієї галактики є перемичка – яскраве скупчення зірок у центрі, що нагадує структуру Чумацького Шляху. Саме завдяки таким знімкам учені отримують уявлення про будову нашої галактики, яку неможливо побачити повністю. Як повідомляє Space, фотографія демонструє велику кількість молодих яскравих зірок, які чітко виділяються на загальному тлі.

У межах нового дослідження астрономи вирішили вивчити віддалену галактику NGC 2283, яка перебуває в 18 разів далі від нас, ніж Андромеда – найближча до Чумацького Шляху масивна галактика.

На опублікованому знімку чітко видно центральну область NGC 2283, де розташовані щільно згруповані зірки, а також закручені спіральні рукави, наповнені зоряними скупченнями та міжзоряним газом. Космічний телескоп Вебб зміг зафіксувати яскраві молоді зірки, які висвітлюють навколишній водневий газ. Саме цей газ, разом із потужними вибухами наднових, є джерелом речовини для народження нових світил.

За словами науковців Європейського космічного агентства, водневий газ відіграє ключову роль у створенні зірок, тоді як наднові знаменують завершення їхнього існування. Водночас вибухи масивних зірок викидають у космос величезну кількість речовини, збагаченої важкими елементами. У подальшому ця матерія змішується з міжзоряним газом, стаючи основою для формування нових світил у молекулярних хмарах.

У 2023 році в галактиці NGC 2283 було зафіксовано вибух наднової типу II – це подія, яка відбувається, коли вмирає зірка з масою, що перевищує Сонце як мінімум у вісім разів. Під час цього процесу її ядро колапсує, а зовнішні шари розлітаються в космосі, забезпечуючи матеріал для утворення нових зірок.

Зображення галактики було створено на основі шести знімків, зроблених телескопом Вебб у ближньому та середньому інфрачервоному спектрі. Основною метою цього дослідження є вивчення взаємозв’язку між зірками, міжзоряним газом і космічним пилом у відносно близьких до нас галактиках, де активно відбувається процес зореутворення.

Завдяки цій фотографії астрономи змогли отримати більш детальні дані про структуру окремих зоряних скупчень та молекулярних хмар у масивній галактиці NGC 2283, що сприятиме глибшому розумінню процесів, які формують зірки та галактики у Всесвіті.