Астрономи зафіксували швидкий повторюваний радіоспалах, який має загадкову природу

Новий швидкий радіоспалах, який назвали FRB 20190520B, вчені виявили за допомогою радіотелескопа FAST, що перебуває у Китаї. Після цього вчені виявили слабкіші постійні радіовипромінювання, пов'язані з цим FRB.
Швидкі радіоспалахи або FRB, як їх позначають у науковій літературі, — це інтенсивні короткі спалахи радіочастотного випромінювання, які тривають лише кілька мілісекунд. Вперше цей сигнал зафіксували в 2007 року. Що є джерелом цих сигналів - досі залишається предметом суперечок і теоретичних міркувань. Але вчені поступово підбираються до розгадки природи цих космічних унікальних явищ.
Про це повідомляє Space.
Завдяки новим спостереженням за допомогою телескопа Subaru на Гаваях астрономи змогли визначити, що сигнал приходить з карликової галактики, яка перебуває на відстані майже 3 млрд світлових років від нас.
Зі слів вчених, FRB 20190520B є другим виявленим повторюваним швидким радіоспалахом, який пов'язаний з постійним джерелом випромінювання після того, як учені ще 2012 року змогли локалізувати джерело FRB 121102.
За словами Кейсі Лоу з Каліфорнійського технологічного інституту, новий швидкий радіоспалах є практично ідентичним двійником більш раннього відкриття.
Раніше вчені з Нідерландів з'ясували, що газова оболонка Юпітера має неоднорідний склад, а її металевість дає ключ до розгадки таємниці походження газового гіганта.
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