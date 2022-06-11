Астрономи зафіксували швидкий повторюваний радіоспалах, який має загадкову природу

Новий швидкий радіоспалах, який назвали FRB 20190520B, вчені виявили за допомогою радіотелескопа FAST, що перебуває у Китаї. Після цього вчені виявили слабкіші постійні радіовипромінювання, пов'язані з цим FRB.

Швидкі радіоспалахи або FRB, як їх позначають у науковій літературі, — це інтенсивні короткі спалахи радіочастотного випромінювання, які тривають лише кілька мілісекунд. Вперше цей сигнал зафіксували в 2007 року. Що є джерелом цих сигналів - досі залишається предметом суперечок і теоретичних міркувань. Але вчені поступово підбираються до розгадки природи цих космічних унікальних явищ.

Про це повідомляє Space.

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Завдяки новим спостереженням за допомогою телескопа Subaru на Гаваях астрономи змогли визначити, що сигнал приходить з карликової галактики, яка перебуває на відстані майже 3 млрд світлових років від нас.

Зі слів вчених, FRB 20190520B є другим виявленим повторюваним швидким радіоспалахом, який пов'язаний з постійним джерелом випромінювання після того, як учені ще 2012 року змогли локалізувати джерело FRB 121102.

За словами Кейсі Лоу з Каліфорнійського технологічного інституту, новий швидкий радіоспалах є практично ідентичним двійником більш раннього відкриття.

Раніше вчені з Нідерландів з'ясували, що газова оболонка Юпітера має неоднорідний склад, а її металевість дає ключ до розгадки таємниці походження газового гіганта.

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