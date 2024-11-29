Астрономи знайшли групу карликових галактик, які кидають виклик сучасним моделям Всесвіту

Астрономи виявили незвичне розташування п'яти карликових галактик, які, на подив вчених, утворюють майже прямолінійну лінію в космосі. Більше того, три з цих галактик обертаються в одному напрямку, що є ще однією загадкою для науковців.

Про це повідомило видання Space.

Це відкриття суперечить класичній Моделі Лямбда-СDM, яка стверджує, що темна матерія спричиняє хаотичне формування галактик, і не передбачає такої упорядкованої структури.

Згідно з цією моделлю, темна матерія, яка є невидимою і загадковою формою матерії, повинна сприяти формуванню галактик у випадкових напрямках, без значної впорядкованості. Однак п'ять галактик, розташованих на відстані близько 117 млн світлових років від Землі, виявляються організованими в майже вертикальну лінію, що кидає виклик цьому уявленню.

Вчені також відзначили, що три з п'яти галактик мають спільний напрямок обертання. Північні частини цих галактик віддаляються від нас, а південні — наближаються. Це відкриття може мати значення для подальших досліджень темної матерії і процесів формування галактик у ранньому Всесвіті.

Науковці висувають нову теорію, що може пояснити дивні властивості галактик, які, здається, пов'язані між собою. За їхніми даними, ці галактики можуть бути створені з одного згустку газу, що суперечить основам популярної Моделі Лямбда-СDM, яка описує еволюцію Всесвіту за допомогою холодної темної матерії. Однак проблема полягає в тому, що точні відстані до цих галактик досі не з'ясовані, тому складно побудувати чітку тривимірну картину їхнього розташування.

Карликові галактики / Фото: Space.com

Якщо ці галактики справді розташовані в одній лінії, їхнє існування може бути пояснене через так звану теплу темну матерію — гіпотетичну форму темної матерії, що відрізняється від холодної темної матерії. За словами астрономів, частинки теплої темної матерії не злипаються так ефективно, як холодні, що дозволяє утворювати галактики з однієї газової хмари. Це могло призвести до того, що галактики стали більш синхронізованими не лише за положенням, а й за обертанням, що й пояснює їхній дивний зв'язок. Однак, доказів існування теплої темної матерії поки не виявлено.

Нагадаємо, вчені знайшли спосіб виявляти астероїди, які можуть знищити Землю

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