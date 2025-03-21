Астрономи знайшли кисень у найвіддаленішій галактиці: що це означає

Астрономи зробили прорив у дослідженні галактики JADES-GS-z14-0, яка тепер визнана найвіддаленішою з підтверджених. Вона розташована в сузір’ї Печі та дає змогу зазирнути в минуле Всесвіту, коли йому було лише 300 млн років після Великого вибуху.

Про це пише Scienmag.

Світло від галактики JADES-GS-z14-0 подорожувало 13,4 млрд років, перш ніж дісталося Землі, що дозволяє дослідникам вивчати ранні етапи розвитку Всесвіту.

Два незалежні наукові колективи, використовуючи радіотелескоп ALMA, виявили присутність кисню – це найдальше зафіксоване виявлення цього елемента в історії. Це відкриття змушує переглянути уявлення про еволюцію галактик на початкових стадіях розвитку Всесвіту.

Раніше вважалося, що ранні галактики складалися переважно з легких елементів – водню та гелію, а важкі елементи, такі як кисень, з’являлися лише після тривалого існування зірок. Однак JADES-GS-z14-0 демонструє інший сценарій – формування важких елементів могло відбуватися набагато швидше, ніж передбачалося.

Дослідник Сандер Схаус порівняв цю знахідку з тим, якби очікували побачити немовля, а натомість виявили підлітка. Це свідчить про необхідність перегляду часових меж розвитку галактик та процесів хімічного збагачення у ранньому Всесвіті.

Нове розуміння еволюції Всесвіту

Окрім наукової значущості, відкриття кисню допомогло надзвичайно точно виміряти відстань до галактики – з похибкою лише 0,005%. Співпраця телескопів ALMA та James Webb відіграла ключову роль у підтвердженні цієї відстані, що ще раз доводить важливість міждисциплінарних досліджень у сучасній астрономії.

Ще одним сюрпризом став значно вищий вміст важких елементів, ніж очікувалося – майже у 10 разів більше, ніж прогнозували моделі. Це змінює уявлення про процеси утворення галактик після Великого вибуху та вказує на необхідність нових досліджень.

Астрономічна спільнота зараз активно аналізує наслідки цього відкриття: як галактики могли так швидко розвиватися та збагачуватися хімічними елементами? Ці знахідки змушують переглянути сучасні теорії формування галактик та запустити нові спостережні кампанії.

Виявлення кисню в JADES-GS-z14-0 – це не лише черговий етап у вивченні космосу, а й виклик для науки. Відповіді на нові запитання допоможуть краще зрозуміти еволюцію Всесвіту та механізми, що формували його від самого початку.

До слова, раніше вчені з’ясували, що під поверхнею Марса можуть бути "кишені" з рідкою водою, в якій потенційно могло виникнути життя.