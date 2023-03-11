Астрономи знайшли між Марсом і Юпітером темні астероїди, наповнені водою

Ці астероїди мають майже такий самий вік, як і Сонячна система, і, можливо, саме вони доправили воду на Землю.

Науковці космічного агентства NASA виявили темні астероїди між Марсом та Юпітером. Вони містять воду, а за характеристиками нагадують карликову планету Церера.

Про це пише The Byte.

У процесі дослідження вчені з'ясували, що всі вивчені ними астероїди дуже пористі завдяки тому, що вони з'явилися в зовнішніх межах Сонячної системи. Тобто низька температура не дозволила їм перетворитися на цілісний камінь. Вчені вважають, що після утворення ці астероїди притягла ближче до Сонця гравітація Юпітера або Сатурна, після чого вони перемістилися до головного поясу астероїдів.

За хімічним складом нові астероїди відрізняються від уламків космічного каміння, яке знаходили на Землі.

Темні астероїди такі самі старі, як і Сонячна система. Астрономи припускають, що саме вони могли доправити воду на Землю.

Нагадаємо, вчені змогли виявити одразу три невеликі кам'янисті планети на відстані в 100 світлових років від нас. Дві з них дуже схожі на Землю і можуть бути потенційно населеними світами. Третя планета також можливо має на поверхні рідку воду.

Рідкісне явище: вченні помітили величезний астероїд над Ла-Маншем

Читайте також: