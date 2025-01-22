Астрономи знайшли найшвидший вітер за межами Сонячної системи

Вітри на WASP-127b є надзвуковими, перевищуючи швидкість звуку майже в 30 разів.

Астрономи за допомогою телескопа VLT виявили, що на газовому гіганті WASP-127b вітер досягає вражаючої швидкості — 33 000 км/год. Ця планета, яка була виявлена 9 років тому на відстані 500 світлових років від Землі, має найшвидший вітер серед усіх відомих планет за межами Сонячної системи.

Про це повідомило видання Phys.

Вітри на WASP-127b є надзвуковими, перевищуючи швидкість звуку майже в 30 разів. Для порівняння, на Нептуні, найбільш вітряній планеті Сонячної системи, вітер рухається зі швидкістю лише 1800 км/год. Планета WASP-127b, хоча й має розміри, схожі на Юпітер, має значно меншу масу і низьку щільність. Однак її екваторіальні вітри обганяють швидкість обертання планети навколо осі майже в 6 разів.

Астрономи створили карту погоди та складу атмосфери газового гіганта WASP-127b, використовуючи світло його рідної зірки, яке проходить через верхні шари атмосфери планети. Дослідження виявило наявність молекул водяної пари та чадного газу в атмосфері планети. Крім того, вчені виявили значні перепади температур у різних частинах WASP-127b, зокрема полюси планети виявилися значно холоднішими за інші її ділянки.

Згідно з результатами дослідження, погодні умови на WASP-127b можна порівняти з умовами на Землі та інших планетах Сонячної системи.

Нагадаємо, вчені розкрили загадку одного з найвідоміших космічних об’єктів.

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