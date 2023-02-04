Астрономи знайшли нову планету, яка може бути придатною для життя

Астрономи виявили нову скелясту планету, яка має сприятливі умови для виникнення життя. Вона розташована за 31 світловий рік від нас.

Про це пише Science Alert.

Планета під назвою Wolf 1069 b обертається в зоні своєї зірки — це область, де може бути рідка вода на поверхні. А отже на такій планеті гіпотетично може існувати життя.

Планета робить повний оберт навколо своєї зірки за 15,6 дня і розташована в 15 разів ближче до неї, ніж Земля до Сонця.

Через це на поверхні Wolf 1069 b могло б бути надто спекотно, але вона обертається навколо червоного карлика, який набагато холодніший за Сонце. Нова планета отримує близько 65% випромінювання, яке досягає Землі від Сонця.

Wolf 1069b схожа на Меркурій і, ймовірно, має температуру близько -23°С. Це занадто холодно для рідкої води, але без атмосфери рідка вода все одно перетворилася б на пару.

Нагадаємо, дослідники Космічного агентства США виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо зірки.

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