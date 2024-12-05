Астрономи знайшли рідкісну групу карликових галактик, які "спілкуються" між собою

Астрономи виявили надзвичайно рідкісну групу з п’яти карликових галактик, які перебувають у взаємодії одна з одною на відстані приблизно 117 мільйонів світлових років від Землі.

Результати цього відкриття були опубліковані 19 листопада в журналі The Astrophysical Journal Letters, передає Daily Mail.

Карликові галактики, на відміну від звичайних, мають значно меншу масу та світність, оскільки містять лише кілька мільярдів зірок, у той час як у стандартних галактиках їх сотні мільярдів.

Нещодавно відкриті галактики мають блакитний колір, багаті на газ і активно формують нові зірки. Їх позначили як D1, D2, D3, D4 і D5. Особливу увагу привернули галактики D3 і D4, які демонструють ознаки припливних взаємодій — їхні гравітаційні сили впливають одна на одну, змінюючи форми галактик.

Група карликових галактик, позначених як D1–D5, є надзвичайно рідкісною. / Фото: Daily Mail

У результаті цих взаємодій у галактик D3 і D4 утворилися так звані "припливні хвости" — довгі витягнуті області, що складаються зі зірок і міжзоряного газу, які тягнуться від точок їхнього взаємного впливу.

Карликові галактики дуже рідко зустрічаються у групах. За даними досліджень, менше п’яти відсотків таких галактик мають сусідів. Імовірність того, що одна карликова галактика перебуватиме поблизу ще чотирьох, становить менш ніж 0,004%.

Попри ці надзвичайно низькі шанси, дослідники зазначили:

"Ми ідентифікували унікальну групу карликових галактик, усі п’ять членів якої розташовані вздовж прямої лінії на небесній площині, а три з них мають однаковий напрямок обертання".

Відкриття цієї унікальної групи карликових галактик змушує вчених переглядати загальноприйняті уявлення про формування та еволюцію Всесвіту. Група дослідників із Університету Йонсе в Сеулі (Південна Корея) виявила це рідкісне угруповання, аналізуючи дані різних астрономічних спостережень, які створюють детальні карти далекого космосу.

Дослідники оцінили загальну динамічну масу групи приблизно в 60,2 мільярда сонячних мас. Індивідуальна маса галактик значно варіюється: найбільша з них, D2, має зоряну масу близько 275 мільйонів сонячних мас, тоді як найменша, D4, лише 14,7 мільйона. Для порівняння, маса нашої галактики, Чумацького Шляху, становить близько 1,5 трильйона сонячних мас.

Особливою унікальністю цього угруповання є його геометрія: п’ять галактик вирівняні майже по прямій лінії, а три з них обертаються в одному напрямку. Така конфігурація суперечить панівній космологічній моделі Лямбда-холодної темної матерії (ΛCDM), яка передбачає хаотичне угрупування галактик.

"Чому вони мають однакове обертання? — це серйозне запитання, яке не пояснюється моделлю ΛCDM", — зазначив провідний автор дослідження Санджая Паудель у коментарі для Space.com.

Дослідники припускають, що ці галактики могли утворитися з однієї хмари газу, що ще більше ускладнює питання відповідності моделі ΛCDM. Однак наразі залишається невідомим, чи це угруповання є фізичною реальністю, чи випадковим проєкційним збігом.

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Подальше вивчення цих п’яти галактик може пролити світло на процеси формування та розвитку карликових галактик. Вчені вважають, що такі об’єкти створювалися під впливом гравітації на ранніх стадіях формування великих галактик або під час зіткнень, які викидали речовину в космос.

Карликові галактики мають вирішальне значення для розуміння еволюції галактик. Багато з них, особливо "неправильні" форми, нагадують первісні галактики раннього Всесвіту, даючи змогу дослідникам зазирнути у його космологічну історію.

Для порівняння, понад 20 карликових галактик обертаються навколо Чумацького Шляху, але вони розташовані окремо одна від одної і не утворюють подібних груп.

Нагадаємо, що астрономи нещодавно зробили унікальне відкриття – ізольовану карликову галактику, яка отримала прізвисько "Їжак". Вона розташована на відстані 7,8 мільйона світлових років від нашої планети і є найбільш ізольованою з усіх відомих галактик.