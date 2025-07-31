Астрономічні події серпня 2025: коли чекати на зорепади та Чорний Місяць

Астрономічні події серпня 2025 — зорепади, планети та Чорний Місяць / © ТСН.ua

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Серпень традиційно є улюбленим місяцем для спостерігачів зоряного неба, зокрема через щорічний зорепад Персеїд, пік якого зазвичай припадає на середину місяця.

Цьогоріч максимум активності — 12 серпня. Втім, спостереження 2025 року ускладнить яскраве місячне світло: майже повний Місяць значно зменшить кількість метеорів, які можна буде побачити.

Про це йдеться у матеріалі universemagazine.

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Однак не лише Персеїди варто чекати цього місяця. У передсвітанкові години небо прикрасить ціле сузір’я планет: Венера, Юпітер, Меркурій і Сатурн зберуться в одному полі зору — рідкісне явище, відоме як парад планет. Лише Марс залишатиметься на вечірньому небі, низько над західним горизонтом.

Особливо цікаво буде стежити за Сатурном — він стає дедалі помітнішим у другій половині ночі. Це чудовий шанс побачити планету з її кільцями на власні очі. Також у серпні спостерігачі отримають найкращу можливість побачити Меркурій — зазвичай важкодоступну для огляду планету.

Найяскравішим видовищем стане зближення Венери й Юпітера — 12 серпня ці дві яскраві планети зійдуться на небі на мінімальній відстані, утворюючи ефектну пару.

Кінець серпня подарує ще одну родзинку — появу так званого «Сезонного Чорного Місяця» 23 серпня. Ця фаза молодика сприятиме глибокому зануренню в космос: зоряні скупчення, туманності та галактики стануть доступнішими для спостереження завдяки темному небу.

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Основні астрономічні події серпня 2025 року - календар

6 серпня — Сатурн та Нептун наблизяться на відстань усього 1°8′ у сузір’ї Риб — прекрасна нагода побачити обидві планети в одному полі зору.

7 серпня — Венера досягає максимальної висоти на ранковому небі.

9 серпня — повня (максимум о 10:54 за Києвом), найкращі умови для огляду — ніч з 8 на 9 серпня.

12 серпня — збіг двох подій: максимум Персеїд і сполучення Венери з Юпітером (кутова відстань — всього 0,9°).

13 серпня — Місяць поруч із Сатурном і Нептуном.

19 серпня — Меркурій у найбільшій західній елонгації — найкращий час для його спостереження.

20 серпня — серп старого Місяця поруч із Венерою та Юпітером.

23 серпня — молодик (09:06 за Києвом), цього разу — Сезонний Чорний Місяць.

Що відомо про астрономічні явища серпня

Максимум Персеїд (12 серпня)

Цьогоріч повний Місяць завадить спостерігати слабші метеори, але найяскравіші все ж прориватимуться крізь місячне світло. Оптимально спостерігати після півночі, обравши місце з мінімальним засвітленням. Не дивіться прямо на радіант у Персеї, щоб метеори виглядали довшими.

Зустріч Венери та Юпітера

Величне явище — обидві планети вміщуються в поле зору телескопа або бінокля. Спостерігати краще до світанку 12 серпня. Венера — найяскравіший об’єкт, а Юпітер — трохи тьмяніший, але теж дуже помітний. Наступного разу подібне зближення буде у 2026 році, але вже ввечері.

Найкраща видимість Меркурія (19 серпня)

Завдяки елонгації, планета видима у передсвітанковий час, особливо в середині серпня. Найзручніше дивитися між 5:00 і 5:10 ранку за київським часом. Меркурій — блідо-жовта «зірочка» низько над обрієм, але краще підтвердити його ідентифікацію за допомогою телескопа.

Сезонний Чорний Місяць (23 серпня)

Це третій молодик астрономічного літа. Сам Місяць у цій фазі невидимий, але завдяки його відсутності з неба зникає зайве світло, тож відкривається чудова можливість для спостережень галактик і туманностей. У нічному небі особливо ефектно виглядатимуть об’єкти Чумацького Шляху.

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Нагадаємо, Персеїди є одним із найшвидших та найяскравіших метеорних потоків, який можна спостерігати на Землі.

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