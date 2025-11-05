- Дата публікації
Найкращі фото міжзоряного об’єкту 3I/ATLAS: який виглядає має космічна загадка вчених
Весь світ спостерігає за подіями, які стосуються міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS. Астрономи опублікували найкращі його фото.
Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS (спершу C/2025 N1), відкритий 1 липня 2025 року системою ATLAS, викликав безпрецедентний інтерес серед науковців. Це лише третій підтверджений міжзоряний об’єкт, який відвідав Сонячну систему. Вік комети, за припущеннями, може перевищувати 7 мільярдів років. А вона вже демонструє аномальну поведінку, ставлячи перед вченими нові загадки.
Ключові характеристики та маршрут
Об’єкт рухається гіперболічною траєкторією зі швидкістю 221000 кілометрів на годину. Це означає, що він гравітаційно не пов’язаний із Сонцем, тому з часом назавжди залишить нашу систему.
Діаметр його ядра оцінюється в середньому від 11 до 20 кілометрів. Це робить його значно більшим за попередні міжзоряні об’єкти. Комета пройшла найближчу до Сонця точку (перигелій) 29 жовтня 2025 року. Максимальне зближення з Землею очікується 19 грудня 2025 року.
Станом на 5 листопада 2025 року 3I/ATLAS перебуває в сузір’ї Діви. В Україні її можна побачити рано-вранці, коли вона сходить біля галактики «Сомбреро» та Венери.
Головні загадки — склад і зміна кольору
Комета шокувала науковців своїм аномальним складом і непередбачуваною поведінкою:
Незвичайний склад. Спостереження виявили аномально високу концентрацію вуглекислого газу. Об’єкт також втрачає воду зі швидкістю 40 кг/с. Несподіванкою стало й раннє виявлення в її шлейфі металів, як-от нікель і залізо, що зазвичай випаровуються лише під час наближення до Сонця.
Загадкова зміна кольору. Після зближення з Сонцем і виходу з-за його силуету комета, ймовірно, набула блакитного відтінку. Ця зміна стала вже третьою: у липні вона була червоною (через пил), у вересні — зеленою (через дикарбон/ціан). Науковці припускають, що блакитне забарвлення спричинене витоком газів (чадного або аміаку), але ці дані потребують підтвердження.
«Комета чи корабель НЛО?»
Аномальна поведінка 3I/ATLAS підживила спекулятивні теорії. Гарвардський астрофізик Аві Леб є головним прихильником ідеї, що об’єкт може бути штучним — «материнським кораблем». Його аргументи ґрунтуються на надзвичайно високій швидкості, незвичайній траєкторії та можливих «маневрах» біля Сонця.
Проте переважна більшість наукової спільноти вважає 3I/ATLAS природним об’єктом. Наявність крижаного ядра, коми та сформованого хвоста вказує на типову кометну активність. NASA підтверджує, що 3I/ATLAS розглядається як міжзоряна комета і не становить загрози для Землі.
За кометою ведуть безперервне спостереження найпотужніші інструменти світу, включно з космічними телескопами «Габбл» і «Джеймс Вебб», а також супутники SOHO та PUNCH.
Нагадаємо, в атмосфері Землі стався яскравий спалах і потужний вибух, спричинений фрагментом комети, який увійшов у повітряний простір над Піренейським півостровом.
Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який збурив наукову спільноту в усьому світі, не лише підтвердив одну з найвідоміших теорій Альберта Ейнштейна, а й здійснив різку, незрозумілу зміну курсу після наближення до Сонця. Ця аномалія може свідчити, що загадкове тіло — не звичайна комета, а, можливо, штучний об’єкт невідомого походження.
Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який, на думку гарвардського астрофізика Аві Леба, може бути інопланетним кораблем, раптово змінив яскравість і колір перед наближенням до Землі.