Астрономи приголомшені: телескоп Вебба виявив складові життя у сусідній галактиці

Магеланова Хмара / © ESO

Реклама

За допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба астрономи виявили складні органічні молекули, які вважаються основою для життя, навколо зірки, що формується, за межами нашого Чумацького Шляху.

Результати цього відкриття опубліковані в Astrophysical Journal Letters.

Дослідниця Марта Севіло з Університету Меріленду та її команда за допомогою приладу середнього інфрачервоного випромінювання телескопу Вебба вивчала область зореутворення N158, поблизу туманності Тарантул у Великій Магеллановій Хмарі, сусідній карликовій галактиці.

Реклама

Цей об’єкт розташований приблизно за 163 000 світлових років від нас.

Під час дослідження було виявлено складні органічні молекули, заморожені у пилових зернах, що оточують масивну протозірку під назвою ST6. Ці молекули, які містять вуглець з більш ніж шістьма атомами, служать попередниками амінокислот і цукрів, які є ключовими компонентами життя, яким ми його знаємо.

Революційним це відкриття робить не лише місцезнаходження, але й форма самих молекул. Ці сполуки були виявлені в їх крижаній фазі, перш ніж нагрітися та вивільнитися у вигляді газів на пізніших стадіях зореутворення.

Окрім того, астрономи виявили ознаки утворення глікольальдегіду — попередника рибози, будівельного блоку РНК.

Реклама

«Виявлення залишається непереконливим, оскільки для його підтвердження потрібні додаткові лабораторні спектри», — зазначила Севіло.

Нагадаємо, професор Алекс Еллері з Карлтонського університету вважає, що іншопланетні цивілізації уже могли відвідувати Сонячну систему і сліди їхньої присутності можна знайти поруч із Землею.