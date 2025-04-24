Астрономи розчаровані: нове відкриття змусило вчених сумніватися в існуванні воді на Титані

Титан / © NASA

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Нове дослідження астрономів поховало сподівання на знаходження води на Титані, найбільшому супутнику Сатурна. Попри наявність річок і морів з метану, на Титані відсутні дельти — рельєфні форм, які зазвичай утворюються при впадінні річки у водойму.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

«Ми сприймаємо як належне, що якщо у вас є річки і відкладення, то ви отримуєте дельти. Але Титан дивний. Це майданчик для вивчення процесів, які ми думали, що розуміємо», — підкреслив автор дослідження Сем Бірч.

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На Титані, супутнику Сатурна, вчені сподівалися знайти саме такі структури. Адже дельти здатні збирати осад з величезних територій і концентрувати його в одному місці, що робить їх надзвичайно цінними для досліджень.

«Як геоморфолога це трохи розчаровує, адже дельти повинні зберігати так багато історії Титану», — додав вчений.

Серед усіх 274 відомих супутників Сатурна Титан має найбільшу масу. Його щільна азотно-метанова атмосфера створює умови, схожі до земних.

«На Місяці є хмари, вітер і дощі, а також річки, озера і моря. Але на відміну від Землі, рідкі тіла Титану складаються з метану та етану, які залишаються в рідкому стані при низьких температурах поверхні Місяця», — йдеться в матеріалі Interesting Engineering.

Космічний зонд NASA «Кассіні» під час наближених прольотів повз Титан вперше виявив ознаки існування рідкого метану на його поверхні.

«Кассіні» використовував радар із синтезованою апертурою (SAR), щоб зазирнути крізь щільну атмосферу Титану, виявивши канали та широкі плоскі області, що відповідають великим об’ємам рідини. Однак неглибокі шари рідкого метану майже прозорі для «Кассіні», тому важко визначити, де закінчуються берегові лінії Титана і починається його морське дно», — заявили в виданні.

Новий аналіз інформації від «Кассіні» виявив нові таємниці Титана: його узбережжя, ймовірно, містить загадкові глибокі ями в озерах, а дно морів вкрите каналами невідомого походження.

«Це зовсім не те, чого ми очікували. Але Титан робить це з нами часто. Думаю, саме це робить його таким цікавим місцем для вивчення», — наголосив вчений.

Нагадаємо, телескоп «Хаббл» відзначає 35 років новими захопливими знімками.