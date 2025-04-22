Астрономи розгадали таємницю "зниклої" матерії у Всесвіті: її виявили у гігантських гало

Художнє зображення гало гарячого водневого газу, що оточує галактику Чумацький Шлях. / © phys.org

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Міжнародна група астрономів нарешті знайшла понад половину звичайної матерії, яка, здавалося, зникла з нашого поля зору.

Про це повідомляє Phys.org.

Проведені дослідження показали, що ця "відсутня" матерія перебуває у формі надзвичайно розрідженого та невидимого іонізованого водню, що утворює величезні гало, які оточують галактики і є значно більшими та розширеними, ніж вважалося раніше.

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Цей прорив не лише розв'язує давню суперечність між теоретичними моделями еволюції Всесвіту після Великого вибуху (який стався 13,6 мільярдів років тому) та астрономічними спостереженнями, але й дає нове розуміння активності масивних чорних дір у центрах галактик. Виявляється, ці чорні діри можуть викидати газ на значно більші відстані від галактичного ядра — приблизно вп'ятеро більші, ніж передбачали науковці.

"Ми вважаємо, що, досліджуючи простори далі від галактик, ми зможемо виявити весь газ, якого нам бракувало", — пояснила Боряна Хаджійська, наукова співробітниця Міллера з Каліфорнійського університету в Берклі та головна авторка дослідження. Вона також додала, що для більш точних висновків необхідний детальний аналіз з використанням моделювання.

Її колега Сімона Ферраро, старша наукова співробітниця Національної лабораторії Лоуренса в Берклі та Каліфорнійського університету в Берклі, яка раніше вже спостерігала натяки на існування цих великих іонізованих водневих гало, підкреслила: "Результати наших вимірювань чітко підтверджують виявлення всієї цієї 'зниклої' матерії".

Результати цього масштабного дослідження, в якому взяли участь 75 вчених з різних інститутів по всьому світу, були представлені на наукових конференціях та опубліковані як препринт на arXiv. Наразі стаття проходить рецензування у престижному журналі Physical Review Letters. Хаджійська та Ферраро є дослідницями Центру космологічної фізики у Берклі та лабораторії Берклі.