Астрономи відкрили екзопланету, схожу за розміром на Землю

Астронови зробили нове відкриття / © NASA

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Астрономи відкрили нову планету, схожу на Землю, з дуже коротким орбітальним періодом — лише 5,5 години. Планета TOI-2431 b, виявлена космічним телескопом TESS, обертається навколо зірки класу К, розташованої всього за 117 світлових років від Землі. Через близькість до зорі температура на поверхні сягає 2000 градусів Цельсія, що робить життя там неможливим.

Про це пише видання Phys.

Вчені астрономи підтвердили відкриття нової планети, розміром близько півтора рази більший за Землю, яка обертається навколо зірки спектрального класу К. Ця зірка, названа TOI-2431, розташована на відстані приблизно 117 світлових років від нас, що є досить близько у космічних масштабах. Відкриття було здійснено за допомогою космічного телескопа TESS, який використовує транзитний метод пошуку планет — виявляючи періодичне зниження яскравості зірки, коли планета проходить на її фоні.

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Планета отримала назву TOI-2431 b і має унікальні характеристики. Вона приблизно в 1,5 раза більша за Землю за діаметром і майже в 6 разів важча за нашу планету, що дає їй дуже високу щільність — 9,4 г/см³, тоді як щільність Землі становить 5,5 г/см³. Це вказує на те, що планета має кам’янисту структуру з великим вмістом важких елементів.

Особливістю TOI-2431 b є надзвичайно короткий орбітальний період — планета робить повний оберт навколо своєї зірки лише за 5,5 години. Для порівняння, Земля обертається навколо Сонця за 365 днів. Це один із найкоротших орбітальних періодів, зафіксованих серед екзопланет. Планета знаходиться дуже близько до своєї зорі — на відстані приблизно 945 тисяч кілометрів, що майже у 160 разів ближче, ніж Земля до Сонця.

Через таку близькість температура на поверхні TOI-2431 b сягає близько 2000 градусів Цельсія, що робить умови на планеті надзвичайно суворими. Науковці припускають, що поверхня планети, ймовірно, є розплавленою, і там немає жодних шансів на існування життя у звичному для нас вигляді.

Зірка TOI-2431 сама по собі цікава — вона приблизно на 30% менша за Сонце за розміром і масою. Її температура поверхні близько 4100 градусів Цельсія, що значно нижче за температуру Сонця, яка становить приблизно 5500 градусів. Вік зорі — близько 2 мільярдів років, що робить її молодшою за наше Сонце, яке існує понад 4,6 мільярда років.

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Дослідники мають намір продовжити вивчення TOI-2431 b за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, щоб визначити склад її атмосфери та більш детально з’ясувати характеристики цієї екзопланети. Особливу увагу приділять тому, чи має планета атмосферу і які гази в ній присутні, що може дати змогу краще зрозуміти умови на поверхні та еволюцію таких близьких до зірок світів.

Відкриття TOI-2431 b демонструє, наскільки різноманітними можуть бути планети у Всесвіті, і розширює наші знання про кам’янисті планети з короткими орбітами, що обертаються навколо холодніших і менш яскравих зірок, ніж Сонце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи відкрили екзопланету TOI-1846 b, котра має великі запаси води. Це небесне тіло лежить на відстані 154 світлових років від Землі й належить до класу суперземель.