Астрономи відкрили незвичайну чорну діру, яка спростовує класичну теорію

Чорна діра. Ілюстративне зображення / © naked-science.ru

Астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка у незвичний спосіб утворилася всього через 700 мільйонів років після Великого вибуху. На той час ще не існувало перших зірок, які, за класичною теорією, після колапсу перетворюються у чорні діри.

Результати досліджень науковці опублікували на сайті препринтів arXiv.

Міжнародна команда астрономів на чолі з фахівцями з Інституту космології імені Кавлі використала інфрачервоні спостереження космічного телескопа «Джеймс Вебб», який досліджує ранній Всесвіт. Так було виявлено об’єкт QSO1, світло від якого йшло до нас понад 13 мільярдів років.

Науковці провели детальний спектральний аналіз, з якого дізналися, що хімічний склад навколишнього матеріалу чорної діри примітивний: лише водень і гелій без важких елементів, які могли б утворитися в зорях. Це означає, що активного зореутворення біля QSO1 не відбувалося.

Такі характеристики не узгоджуються зі стандартними моделями росту чорних дір шляхом поглинання зір та газу.

Класичні моделі передбачають, що чорні діри виникають після колапсу перших масивних зір, тоді як галактики з’являються раніше й забезпечують матеріал для їхнього зростання.

Альтернативна гіпотеза, яку запропонував Стівен Гокінгом ще у 1970-х роках, передбачає, що первісні чорні діри могли утворитися у перші частки секунди після Великого вибуху внаслідок колапсу надщільних ділянок первісного космосу.

Відкриття настільки масивного об’єкта в настільки ранню епоху є серйозним аргументом на користь гіпотези про первісне походження чорних дір.

Нагадаємо, раніше астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка лише нещодавно почала проявляти активність, у кластері галактик, розташованому на відстані приблизно 6 мільярдів світлових років від Землі.