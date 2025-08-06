Астрономи відкрили супер-Землю, придатну для життя: що про неї відомо

Земля / © Pixabay

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Науковці зробили черговий крок до виявлення так званої «Землі 2.0». За допомогою нового методу дослідники знайшли планету Kepler-725c, яка перебуває в зоні населеності та може мати умови, сприятливі для існування життя. Вона обертається навколо зірки, схожої на Сонце, і має масу в 10 разів більшу, ніж Земля.

Про відкриття пише SciTechDaily.

Це чергове свідчення того, що людство наближається до знаходження планети-близнюка Землі.

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«Ми використали метод зміни часу проходження — він дозволяє виявляти планети за непрямими ознаками їхньої гравітаційної взаємодії з іншими тілами. І саме так вдалося виявити Kepler-725c», — пояснили автори дослідження.

На відміну від традиційних транзитного методу або методу променевої швидкості, які мають обмеження щодо виявлення землеподібних планет, нова методика дає змогу знаходити навіть малі за розміром об’єкти.

За словами астрономів, Kepler-725c обертається на відстані 0,674 астрономічні одиниці від своєї зірки, здійснюючи повний оберт за 270 земних днів. Попри те, що ця супер-Земля отримує на 40% більше випромінювання, ніж наша планета, вона все одно може мати придатні для життя умови.

«Ми все ближче до моменту, коли знайдемо справжню Землю 2.0 — планету з подібною атмосферою, температурою й гравітацією», — заявляють дослідники.

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Це відкриття може стати знаковим для подальших досліджень у пошуку позаземного життя. Адже саме в зоні населеності можуть існувати планети з водою в рідкому стані — ключовою умовою життя, як ми його знаємо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені фіксують, що звичні пори року змінюються через кліматичні зрушення, спричинені діяльністю людини.

Водночас вчені пропонують нову систему сезонності, яка краще відображає сучасні кліматичні виклики.