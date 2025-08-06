Астрономи вперше побачили гігантський міст із зір: яку таємницю він розкрив

Скупчення галактик Abell 3667. Фото: NOIRLab

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Скупчення галактик Abell 3667, розташоване на відстані близько 700 мільйонів світлових років від Землі, вразило астрономів неочікуваною структурою. Завдяки найдетальнішим оптичним зображенням цього регіону Всесвіту команда науковців з Університету Брауна виявила величезний зоряний міст — протяжну смугу з мільярдів зір, що перетинає скупчення.

Про це повідомило видання brown.edu.

Ця структура є залишком давнього зіткнення двох найяскравіших галактик у складі Abell 3667. Внаслідок катастрофічного злиття сильні гравітаційні сили буквально вирвали зорі з їхніх рідних галактик і розкинули їх у міжгалактичному просторі. Так утворилося те, що вчені назвали «зоряним мостом».

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Світло цих зір, відоме як внутрішньоскупчене світло (ICL), стало ключем до масштабнішої наукової розгадки. Дослідження структури та розподілу цього світла дало вченим перше візуальне підтвердження того, що Abell 3667 утворився внаслідок злиття двох окремих скупчень галактик. Цю гіпотезу висували раніше на основі рентгенівських та радіоспостережень, але саме ці оптичні знімки стали вирішальними.

«Це перший випадок виявлення об’єкта такого масштабу в місцевому скупченні галактик. Ми знали, що такі мости між галактиками можуть існувати, але досі їх ніде не вдавалося задокументувати. Великою несподіванкою стало те, що нам вдалося сфотографувати цю надзвичайно тьмяну структуру», — зазначили науковці.

Окрім зоряного мосту, астрономи також виявили в Abell 3667 блакитні смуги розрідженого космічного пилу — так звані інтегровані туманності. Це ще один доказ активних процесів, що відбувалися під час злиття.

Успіх дослідження забезпечили як багаторічні спостереження за цим скупченням, так і технічні можливості сучасних телескопів. Ці знімки відкривають нові горизонти для вивчення еволюції галактичних структур і підтверджують, що такі космічні катастрофи залишають по собі виразні сліди, які можна зафіксувати навіть через сотні мільйонів років.

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Нагадаємо, телескоп зробив неймовірний знімок туманності Тарантула. На новому знімку телескопа Габбл можна побачити унікальні деталі пилу і газу, а також масивні зорі типу Вольфа-Раєта.