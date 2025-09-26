ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
126
Астрономи вперше в історії зафіксували народження планети у реальному часі

Міжнародній команді вчених вдалося зафіксувати процес формування планети AB Aurigae b, розташованої за 93 астрономічні одиниці від молодої зірки.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Протопланета AB Aurigae b накопичує матеріал із навколозіркового диска / © Associated Press

Астрономи вперше спостерігали народження планети в режимі реального часу, зафіксувавши, як протопланета AB Aurigae b росте, поглинаючи газ з навколишнього диска за допомогою спектрографа MUSE на телескопі VLT у Чилі.

Про це пише видання Universe Today.

Йдеться про AB Aurigae b — об’єкт, у чотири рази більший за Юпітер, розташований на відстані 93 астрономічних одиниць від своєї молодої зірки. Це приблизно втричі далі, ніж відстань від Сонця до Нептуна.

На відміну від інших молодих планет, які формуються у прояснених проміжках своїх дисків, AB Aurigae b залишається прихованою у щільному диску. Це дало змогу вперше безпосередньо простежити, як планета накопичує масу на ранніх стадіях розвитку. Вік системи становить близько 2 мільйонів років, що робить її надзвичайно молодою у космічних масштабах.

Розташування AB Aurigae b кидає виклик класичним моделям формування планет. На такій відстані від зірки об’єкт, імовірно, виник через гравітаційний колапс щільних ділянок газопилового диска, а не шляхом поступової акреції ядра, як це сталося з Юпітером і Сатурном.

Нагадаємо, астрономи здійснили сенсаційне відкриття, виявивши сліди кисню в галактиці JADES-GS-z14−0, яка наразі вважається найбільш віддаленою серед усіх відомих.

