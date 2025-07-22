Астрономи вперше виявили компаньйона однієї найяскравіших зірок нічного неба Землі

Бетельгейзе та її зірка-компаньйон. Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURAImage Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab))

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Астрономи вперше в історії зафіксували на знімках зірку-супутника, що обертається навколо червоного надгіганта Бетельгейзе — однієї з найяскравіших і найвідоміших зірок на нічному небі Землі. Це відкриття допомогло вченим пояснити давню астрономічну загадку — регулярне шестирічне потьмяніння світла від Бетельгейзе, яке тривалий час залишалося незрозумілим.

Про це повідомило видання Space.com.

Виявлена зірка-компаньйон має масу приблизно в 1,5 раза більшу за Сонце. Це гаряча біло-блакитна зірка, яка розташована на дуже близькій орбіті до Бетельгейзе — на відстані, що дорівнює приблизно чотирьом відстаням між Землею і Сонцем. Фактично вона перебуває в межах атмосфери надгіганта, що робить цю систему унікальною серед відомих подвійних зірок.

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Зірка-компаньйон досі не почала спалювати водень у своєму ядрі, тобто перебуває на ранньому етапі свого існування. Тим часом Бетельгейзе — більш стара зірка, яка вже вичерпує запаси ядерного палива. Попри те, що обидва світила утворилися одночасно, вони перебувають на різних етапах життя. Це пов’язано з тим, що масивні зірки — на кшталт Бетельгейзе — старіють набагато швидше, ніж менші.

Вчені вважають, що у майбутньому Бетельгейзе може поглинути свого супутника. За оцінками дослідницької команди, це станеться приблизно через 10 тисяч років. Саме настільки потужною є гравітація надгіганта.

Появу ідентифікованої зірки-компаньйона вдалося зафіксувати за допомогою телескопа «Джеміні Північ» і його інструмента «Алопеке». Як розповів учений із Дослідницького центру Еймса NASA Стів Гауелл, саме висока кутова роздільна здатність цього телескопа дала змогу вперше безпосередньо побачити супутника Бетельгейзе та визначити його характеристики.

Ще кілька років тому астрономи лише припускали, що Бетельгейзе має компаньйона, проте підтвердити це не вдавалося. Попередні спостереження з допомогою телескопа «Габбл» і рентгенівської обсерваторії «Чандра» не дали чітких результатів.

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Змінна яскравість Бетельгейзе століттями ставила науку в глухий кут. Основний період змінності — 400 днів, проте також спостерігалося регулярне потьмяніння кожні 6 років. Саме ці цикли, ймовірно, були пов’язані з гравітаційною взаємодією зірки-компаньйона.

Окремо варто згадати ще один яскравий епізод у «житті» Бетельгейзе — так зване «Велике потьмяніння» 2019–2020 років, коли зірка раптово втратила частину своєї яскравості. Тоді вчені навіть припускали, що Бетельгейзе ось-ось вибухне надновою. Утім, подальші дослідження показали, що причиною цього явища була гігантська хмара, яку зірка сама викинула у космос.

Нагадаємо, вчені розповіли, коли загине наша Сонячна система.

Також ми повідомляли, що нові дослідження «темної енергії» свідчать, що найімовірнішим кінцем Всесвіту стане Велике стиснення, внаслідок якого весь простір знову згорнеться у нескінченно щільну сингулярність, як це було до «Великого вибуху».

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