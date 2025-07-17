Астрономи вперше виявили початок Сонячної системи — момент, коли народжуються планети

HOPS-315, молода зірка, де астрономи спостерігали свідчення ранніх стадій формування планет. / © Popular Science

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Міжнародна група астрономів зафіксувала унікальний момент — початок формування планет у молодій зоряній системі. Вперше дослідникам вдалося спостерігати, як у диску навколо протозірки починають конденсуватися гарячі мінерали — саме з них згодом народжуються планети. Вчені називають це проривом у розумінні того, як зароджувалася і наша власна Сонячна система.

Про це пише видання Popular Science.

Протозірка HOPS-315 — “дзеркало” нашого далекого минулого

Дослідження, опубліковане 16 липня в журналі Nature, описує спостереження за протозіркою HOPS-315, розташованою приблизно за 1300 світлових років від Землі. Це молода зоря, оточена газопиловим диском — саме в таких середовищах формуються планети. Вперше вдалося зафіксувати, як гарячі мінерали починають переходити з газоподібного стану в тверду фазу — це перший крок до утворення планетезималей, а згодом — повноцінних планет.

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“Ми бачимо систему, схожу на нашу Сонячну систему у момент її народження”, — каже Мерел ван ’т Хофф з Університету Пердью, один з авторів дослідження. За словами астронома Лейденського університету Мелісси МакКлюр, це перший задокументований момент, коли формування планет навколо зірки тільки починається.

Два телескопи, одне відкриття

Ці зображення ілюструють процес конденсації гарячого газу у твердих мінералах навколо молодої зірки ХОПС-315. / © Popular Science

Спостереження проводили за допомогою двох найпотужніших інструментів сучасної астрономії — космічного телескопа імені Джеймса Вебба (JWST) та наземного радіотелескопа ALMA в чилійській пустелі Атакама. Вони дозволили виявити сліди оксиду кремнію в гарячому газі навколо HOPS-315. Цей мінерал, який поступово твердіє, є ключовим компонентом у формуванні кристалічних структур, з яких складаються метеорити, астероїди та планети.

“Цей процес ніколи раніше не спостерігався у протопланетному диску”, — зазначає співавтор дослідження, астроном Едвін Бергін з Університету Мічигану.

Вчені також підтвердили, що сигнал виходить із внутрішньої частини диска — на відстані, еквівалентній орбіті поясу астероїдів у нашій Сонячній системі.

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“Ми бачимо мінерали саме там, де бачимо їх і в астероїдах Сонячної системи”, — додає Логан Френсіс із Лейденського університету.

Вікно в історію формування планет

За даними вчених, перші тверді частинки у Сонячній системі почали утворюватися поблизу сучасного розташування Землі, про що свідчить склад древніх метеоритів. Ті самі процеси зараз, в режимі реального часу, спостерігаються в HOPS-315. Гарячі пилинки поступово охолоджуються, твердіють і починають об’єднуватися у більші структури. Так починається шлях від мікроскопічного мінералу до планети.

“Це одна з найкращих систем, яку ми можемо використати для дослідження процесів, що відбувалися в нашій Сонячній системі мільярди років тому”, — наголошує ван ’т Хофф.

Ключ до розуміння народження інших світів

На думку незалежних експертів, відкриття має велике значення для досліджень формування планет у всій галактиці.

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“Це справжній прорив. HOPS-315 дає нам змогу зрозуміти, як виглядало зародження Сонячної системи та інших подібних їй”, — підсумовує астрономка Європейської південної обсерваторії (ESO) Елізабет Хамфріс.