Астрономи вперше зафіксували космічне зіткнення в іншій зоряній системі

Астрономи стали свідками приголомшливого видовища навколо молодої зірки Фомальгаут. З’ясувалося, що вперше було виявлено два зіткнення між великими об’єктами в іншій зоряній системі.

Зірка Фомальгаут розташована на відстані 25 світлових років від нас, і її вік оцінюється в 440 млн років. Це молода зірка, навколо якої відбувається формування планетної системи. Для порівняння Сонце існує вже 4,6 млрд років.

Астрономи виявили незрозумілий яскравий об’єкт біля зірки Фомальгаут. Спочатку вони припустили, що це планета, названа Фомальгаут. Але кілька років тому астрономи виявили, що це не планета, а хмара уламків від зіткнення палнетезималей в іншій зоряній системі. Тепер же астрономи виявили в даних космічного телескопа «Габбл» ще одне таке саме зіткнення і залишену після нього пилову хмару. Таким чином астрономи вперше отримали прямі зображення подібних подій, що відбуваються в іншій зоряній системі. Перша пилова хмара отримала назву Фомальгаут cs1, а друга — Фомальгаут cs2.

Хоча астрономи і не бачили зіткнення планетезималей безпосередньо, все ж вони зафіксували наслідки цих подій.

Розрахунки вчених показали, що у двох зіткненнях брали участь космічні камені розміром приблизно по 60 кілометрів кожен. Це майже вчетверо більше за астероїд, який 66 млн років тому впав на Землю і знищив динозаврів.

За оцінками вчених, навколо зірки Фомальгаут існує близько 300 мільйонів об’єктів, подібних до тих, які спричинили зіткнення cs1 і cs2.