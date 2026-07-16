Астрономи виявили чотири білих карлики, що ховалися просто під нашим носом

Астрономи виявили поруч із Сонцем чотири "невидимі" зірки / © Associated Press

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Астрономи з Ворікського університету (Велика Британія) та Університету Колорадо в Боулдері (США) безпосередньо підтвердили існування чотирьох раніше прихованих білих карликів у сусідніх подвійних системах.

Про це пише Phys.

Найближча до Землі зірка — це Альфа Центавра, яка перебуває на відстані 4,3 світлових років від нас. Але це потрійна зірка. Найближчою одиночною зіркою є зірка Барнарда, розташована за шість світлових років від Землі. Це червоний карлик, у 5 разів менший за Сонце, який існує удвічі довше за нашу зірку — 10 мільярдів років.

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Минулого року біля цієї зірки було виявлено чотири планети, які, як і Земля, мають тверду поверхню та є кам’янистими. Тепер астрономи з’ясували, що собою являють ці світи і чи може там існувати позаземне життя. Виявилося, що вони досить дивні.

Заглушене світло білих карликів десятиліттями заважало помітити їх прямим шляхом. Проте астрономи звернули увагу на ці чотири системи через характерне радіальне коливання червоних карликів — ледь помітний рух зірок то ближче, то далі від Землі, викликаний гравітаційним впливом масивного невидимого супутника.

Водночас автори дослідження зазначають, що наразі лише близько 30% червоних карликів у межах цієї відстані були систематично обстежені. Це означає, що у найближчому космічному оточенні Землі можуть ховатися ще щонайменше 9 або 10 неоткритих подвійних систем із білими карликами.

Нагадаємо, астрономи відкрили нову екзопланету, що обертається навколо зірки, схожої на Сонце. Дослідники припускають, що планета має склад, у якому переважають водень та гелій, хоча її щільність вища, ніж у Юпітера, і може свідчити про підвищений вміст важких елементів.

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