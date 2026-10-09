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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Астрономи виявили найпотужнішу відому радіогалактику в ранньому Всесвіті

Астрономи виявили радіогалактику з найпотужнішим радіовипромінюванням. Вона існувала вже 12,5 мільярда років тому.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Галактика

Галактика / © Associated Press

Астрономи підтвердили існування надпотужної радіогалактики TXS 2354+015, вік якої становить майже 12,5 мільярда років. Ця радіогалактика є найпотужнішою з усіх відомих на сьогодні, з червоним зсувом 4,946.

Про це пише Astronomy & Astrophysics.

Масивність галактики TXS 2354+015 сягає приблизно 2 трильйони мас Сонця. Радіогалактики отримують величезну потужність від надмасивних чорних дір у своїх центрах. Речовина, що падає на чорну діру, формує активне галактичне ядро, яке може запускати релятивістські струмені плазми і створювати інтенсивне радіовипромінювання.

TXS 2354+015 спочатку виділили як кандидата завдяки незвичайній поведінці її оптичного випромінювання.

Дослідники використовували метод лайманівського розриву. Для пошуку команда зіставила глибокі оптичні спостереження огляду Hyper Suprime-Cam телескопа Subaru із радіокаталогами, включаючи TGSS на частоті 150 МГц та VLASS на 3 ГГц.

У спектрі TXS 2354+015 виявили яскраву асиметричну лінію Лайман-Альфа, а додаткова спектральна лінія дозволила підтвердити червоне зміщення z = 4,946. Це показує, що джерело існувало в епоху, коли вік Всесвіту становив лише невелику частину сучасного. Найбільш незвичайною виявилася потужність радіовипромінювання.

Відкриття важливе ще й тому, що об’єкт не відповідає жодному з традиційних критеріїв пошуку далеких радіогалактик — так званому ультракрутому радіоспектру.

Раніше вчені з’ясували, що у Всесвіті існує таємнича форма енергії, відома як темна енергія. Вона прискорює розширення Всесвіту, а це означає, що галактики віддаляються одна від одної та розпадаються.

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