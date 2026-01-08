Астрономи виявили найшвидший астероїд: його розмір вражає

Астероїд / © скриншот з відео

Учені за допомогою даних Обсерваторії імені Віри Рубін виявили найшвидше обертаючийся астероїд серед усіх відомих, що мають розмір понад 500 метрів.

Про це пише видання Independent.

Астероїдом із найшвидшим обертанням — це космічний камінь, що отримав назву 2025 MN45. Це астероїд, що найшвидше обертається, серед усіх відомих, які мають розмір понад 500 метрів. Його розмір становить приблизно 710 метрів, і він робить повний оберт навколо своєї осі за 1,88 хвилини, рухаючись орбітою навколо Сонця в головному поясі астероїдів.

Для астероїдів у головному поясі астероїдів межа швидкості обертання, що дає змогу уникнути руйнування, становить 2,2 години. Що швидше астероїд обертається вище за цю межу і що більший його розмір, то міцнішою є речовина, з якої він має складатися.

Більшість виявлених наразі астероїдів, що швидко обертаються, належать до навколоземних об’єктів, які пролітають на відстані до 50 мільйонів кілометрів від Землі, що становить третину відстані між нашою планетою і Сонцем. Будь-які астероїди, що перебувають в межах 7,5 мільйонів кілометрів від Землі, вважаються потенційно небезпечними для нашої планети.

Нагадаємо, астероїд 2024 YR4, який раніше вважали небезпечним для Землі, тепер націлився на її супутник. Вчені прогнозують ймовірний удар по Місяцю, наслідки якого для людства можуть бути катастрофічними.