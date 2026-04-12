Наука та IT
726
1 хв

Астрономи виявили планету, яка суперечить усім законам формування світів

Газовий гігант розміром із Юпітер кружляє навколо червоного карлика, який лише вчетверо більший за нього.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Астрономи виявили унікальну екзопланету

Астрономи виявили унікальну екзопланету / © Associated Press

Астрономи виявили планету неправильного розміру. Крім того, вона ще й має абсолютно «неможливу» атмосферу.

Про це пише SciTechDaily.

Спектральний аналіз «Вебба» показав, що атмосфера TOI-5205 b неочікувано чиста. У ній значно менше важких елементів. Вчені виявили там метан та сірководень, але загальна картина вказує на світ, багатий на вуглець і дуже бідний на кисень.

Щоб зрозуміти, куди поділася вся важка хімія, дослідники з Університету Цюриха розробили комп’ютерну модель планети. Результат показав, що планета загалом дуже багата на метали (майже у 100 разів більше, ніж атмосфера), але всі вони потонули.

Нагадаємо, астрономи визначили 45 планет, які можуть бути найкращими місцями для пошуку позаземного життя. Дослідники припускають, що цей список може бути відправною точкою для пошуку сигналів, які можуть вказувати на існування позаземного життя.

