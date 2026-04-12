Астрономи виявили планету, яка суперечить усім законам формування світів

Астрономи виявили унікальну екзопланету

Астрономи виявили планету неправильного розміру. Крім того, вона ще й має абсолютно «неможливу» атмосферу.

Про це пише SciTechDaily.

Спектральний аналіз «Вебба» показав, що атмосфера TOI-5205 b неочікувано чиста. У ній значно менше важких елементів. Вчені виявили там метан та сірководень, але загальна картина вказує на світ, багатий на вуглець і дуже бідний на кисень.

Щоб зрозуміти, куди поділася вся важка хімія, дослідники з Університету Цюриха розробили комп’ютерну модель планети. Результат показав, що планета загалом дуже багата на метали (майже у 100 разів більше, ніж атмосфера), але всі вони потонули.

