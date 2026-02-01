ТСН у соціальних мережах

Астрономи виявили потенційно придатну для життя планету з температурою -70°C

Об’єкт, розташований за 146 світлових років від Землі, розмірами нагадує нашу планету і потенційно може бути придатним для існування життя.

Учені знайшли планету, яка за своїми умовами потенційно є придатною для життя

Учені знайшли планету, яка за своїми умовами потенційно є придатною для життя / © pixabay.com

Астрономи виявили нову потенційно придатну для життя планету приблизно за 146 світлових років від Землі. Температура на її поверхні може опускатися нижче –70 °C.

Про це пише The Guardian.

Планета HD 137010 b має розміри, лише на 6% більші за земні, та обертається навколо зорі, подібної до Сонця.

Докторка Челсі Хуан з Університету Південного Квінсленду зазначила, що орбітальний період планети становить близько 355 днів. За її словами, це робить орбіту HD 137010 b подібною до земної.

Зоря, навколо якої обертається HD 137010 b, холодніша й тьмяніша за Сонце. Через це температура на поверхні планети, за оцінками вчених, може бути нижчою за –70 °C і більше нагадувати марсіанські умови.

Нагадаємо, вчені з Прінстонського університету вважають, що на околиці Сонячної системи може ховатися ще один світ — Планета Y, розміром приблизно із Землю та, ймовірно, кам’янисти.

