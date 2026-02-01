- Дата публікації
Наука та IT
- Наука та IT
Астрономи виявили потенційно придатну для життя планету з температурою -70°C
Об’єкт, розташований за 146 світлових років від Землі, розмірами нагадує нашу планету і потенційно може бути придатним для існування життя.
Астрономи виявили нову потенційно придатну для життя планету приблизно за 146 світлових років від Землі. Температура на її поверхні може опускатися нижче –70 °C.
Про це пише The Guardian.
Планета HD 137010 b має розміри, лише на 6% більші за земні, та обертається навколо зорі, подібної до Сонця.
Докторка Челсі Хуан з Університету Південного Квінсленду зазначила, що орбітальний період планети становить близько 355 днів. За її словами, це робить орбіту HD 137010 b подібною до земної.
Зоря, навколо якої обертається HD 137010 b, холодніша й тьмяніша за Сонце. Через це температура на поверхні планети, за оцінками вчених, може бути нижчою за –70 °C і більше нагадувати марсіанські умови.
Нагадаємо, вчені з Прінстонського університету вважають, що на околиці Сонячної системи може ховатися ще один світ — Планета Y, розміром приблизно із Землю та, ймовірно, кам’янисти.