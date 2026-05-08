Астрономи виявили рештки давньої галактики, яку "проковтнув" Чумацький Шлях

Астрономи виявили рештки давньої галактики, яка стала будівельним блоком для Чумацького Шляху, в якому розташована наша Сонячна система. Вони назвали її Локі.

Щоб знайти Локі, команда дослідила спектри світла 20 зірок, що розташовані поблизу Сонця, в межах приблизно 6500 світлових років. Спектри дозволяють вивчати хімічний склад цих об’єктів.

Як виявилося, ці 20 зірок мають низький вміст слідів важчих елементів, окрім водню та гелію, основних компонентів зірок. Такі зірки називають дуже бідними на метали, що часто свідчить про те, що вони утворилися в карликових галактиках, що обертаються навколо нашої.

Водень і гелій (і дрібка літію) утворилися одразу після Великого вибуху. Нуклеосинтез усіх інших елементів відбувався в зірках, а потім ці елементи поширилися внаслідок вибухів наднових та зоряних вітрів.

Карликові галактики, як правило, менші за Чумацький Шлях, тому ці вибухи відштовхують ці важкі елементи. Зірки в цих галактиках залишаються більш бідними на метали.

Інший показник — це рух або кінематика цих зірок. Дев’ять зірок обертаються навколо галактик у зворотному напрямку до решти, тобто ретроградно. У той час як інші 11 обертаються в тому ж напрямку (проградно), всі вони мають дуже еліптичні орбіти навколо Чумацького Шляху.

«Кінематика найстаріших і найбідніших на метали зірок є інформативною для структури нашої галактики. Можливо, ми знайшли один із будівельних блоків, який ми назвали „Локі“, що сприяв формуванню нашого Чумацького Шляху. Ми визначили його масу та хімічну еволюцію, включаючи різні нуклеосинтетичні канали, які сприяли вмісту елементів у цих зірках», — розповів IFLScience провідний автор дослідження Федеріко Сестіто з Університету Гертфордширу.

Коли Чумацький Шлях поглинув Локі

Оскільки усі зірки розташовані в межах диска Чумацького Шляху, це свідчить про те, що вони мали приєднатися до галактики давно.

Моделювання не може визначити вік цього зіткнення поза розумним сумнівом, але можливо, що Локі приєдналася до галактики приблизно 10-11 мільярдів років тому. За цим сценарієм Локі була галактикою, що важила приблизно в 1,4 мільярда разів більше Сонця за кількістю газу та зірок.

