Астрономи виявили у космосі суперземлю, яка містить значні запаси води

Такий вигляд може мати суперземля біля червоного карлика — художнє уявлення. Джерело: Габріель Перес Діас, SMM (IAC)

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Команда вчених відкрила екзопланету TOI-1846 b, котра має великі запаси води. Це небесне тіло лежить на відстані 154 світлових років від Землі й належить до класу суперземель.

Про це повідомляє sat.net.ua.

Міжнародна команда астрономів виявила планету за допомогою космічного телескопа TESS, який зафіксував транзитний сигнал під час проходження небесного тіла на тлі своєї зірки. Подальші спостереження дали змогу визначити основні характеристики екзопланети й віднести її до класу суперземель.

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TOI-1846 b обертається довкола червоного карлика класу М. Радіус планети становить 1,792 земного радіуса, що робить її майже вдвічі більшою за нашу планету. Маса екзопланети перевищує земну в 4,4 раза, що свідчить про досить високу густину небесного тіла.

Орбітальний період TOI-1846 b становить лише 3,93 доби. Планета розташована на відстані 0,036 астрономічної одиниці від своєї зірки, що значно ближче, ніж Меркурій до Сонця. Через таку близькість рівноважна температура на поверхні екзопланети сягає 295 градусів Цельсія.

Дослідники припускають: «TOI-1846 b може бути багатою на воду, хоча точний хімічний склад планети ще потребує додаткових досліджень».

Такий висновок ґрунтується на співвідношенні маси й розміру небесного тіла, що характерно для планет зі значним вмістом летких речовин.

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Батьківська зірка TOI-1846 належить до червоних карликів і має радіус 0,4 сонячного радіуса. Маса зірки становить 0,42 сонячної маси, а ефективна температура досягає 3295 градусів Цельсія. Вік зірки оцінюють у 7,2 мільярда років, що робить її старшою за наше Сонце.

Відкриття TOI-1846 b розширює каталог відомих суперземель і показує ефективність сучасних методів пошуку екзопланет. Планети такого типу становлять особливий інтерес для астрономів, адже в Сонячній системі подібних об’єктів немає.

Раніше вчені показали дивовижні знімки галактик, які змінять уявлення про Всесвіт.