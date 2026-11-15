Астрономи виявили загадкове випромінювання у космосі: його раніше ніхто не бачив

Учені зробили нове відкриття

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За допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» астрономи зафіксували «заборонене» випромінювання триатомного катіона водню — молекули (іона), яку вважають основою міжзоряної хімії та початком формування складніших органічних сполук.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Ця молекула є основою практично всіх хімічних процесів, що відбуваються в міжзоряному газовому середовищі, — зокрема формування складних органічних молекул, з яких складаються «інгредієнти» життя. Це триатомний іон водню (H3+), значення якого настільки велике, що його часто називають «молекулою, яка створила Всесвіт».

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Молекула складається з трьох ядер водню, що об’єднані та спільно використовують лише два електрони. Ядра утворюють рівносторонній трикутник — а це означає, що молекула не має постійного дипольного моменту і не має спектра чистого обертання. Тобто під час обертання молекули її електричний заряд залишається рівномірно розподіленим; не виникає жодного дисбалансу, здатного породити електромагнітне випромінювання — те саме, яке зазвичай випромінюють молекули обертаючись.

Нагадаємо, астрономи встановили ймовірне джерело загадкового радіосигналу, який повторюється кожні вісім хвилин. Відкриття привело дослідників до незвичайної зоряної системи за понад 5000 світлових років від Землі.

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